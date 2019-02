EFE: Embajador designado por Guaidó espera respuesta de Ecuador

febrero 2, 2019 - 5:58 pm

René de Sola Quintero, el nuevo “embajador venezolano” designado por el proclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, espera una respuesta de la Cancillería ecuatoriana a principios de semana, tras haber completado todo el proceso de acreditación solicitado con base en la Convención de Viena.

“Faltaban documentos de Venezuela, entre ellos un curriculum (debidamente gestionado) por la Asamblea y unas cartas”, dijeron a Efe fuentes políticas próximas al caso, quienes aseguraron que toda la documentación desde Venezuela ha sido ya debidamente gestionada y entregada.

Tras el nombramiento de De Sola por Guaidó el martes, el Ministerio de Exteriores de Ecuador se limitó a afirmar dos días después que “considerará el referido pedido de beneplácito en atención a los procedimientos dispuestos por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.

“No es solo reconocer (al representante de Guaidó), es todo un proceso que requiere revisar documentos, temas de protección (inmunidad), visados etc, para que pueda ejecutar su misión”, dijeron las fuentes consultadas por la agencia de noticias.

Y agregaron que es “un montón de papeleo” en el que se le pidió al candidato corregir algunos documentos para que se ajusten a los requisitos de la Convención de Viena, proceso ya completado.

Aunque hasta el momento no ha habido ninguna reunión oficial entre de Sola y representantes de Exteriores, las fuentes aseguraron que no ha habido hasta ahora ningún signo de rechazo y que el estatus que se le concedería es el de “embajador” y no de “representante”.

EFE