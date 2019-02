EEUU envía más ayuda humanitaria para Venezuela

febrero 28, 2019 - 3:54 pm

El administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), por Mark Green, informó este jueves que los EEUU sigue enviando ayuda humanitaria para Venezuela.

“Estados Unidos está aviando más ayuda a la gente de #Venezuela”, destacó en su cuenta de Twitter.

Además indicó que “las unidades de tratamiento de agua y otros suministros que proporcionarán y almacenarán agua segura están en camino de ser colocados en Colombia“.

El gobierno de Donald Trump fue el primero que envió ayuda humanitaria para los venezolanos a los centros de acopio ubicados en Colombia, Brasil y la isla de Curazao.

La asistencia llegaría a Venezuela el 23 de febrero mediante las fronteras con Colombia y Brasil pero su ingresó fue impedido por fuerzas de seguridad del Estado.

WHEELS UP 🛫! The U.S. is airlifting more assistance to help the people of #Venezuela. Water treatment units & other supplies that will provide & store safe water are on their way to be pre-positioned in #Colombia #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/lODEojFcLs

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) February 28, 2019