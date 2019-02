Don Omar donó 1 millón de dólares a Venezuela

febrero 22, 2019 - 2:22 pm

El cantante puertorriqueño Don Omar anunció este viernes que donó un millón de dólares a Venezuela, como parte de la recaudación que se realiza en el concierto Venezuela Aid Live, además el intérprete agradeció al público venezolano por todo el apoyo a lo largo de su carrera

“Venezuela, quizás no lo sabes, el primer millón que hice en mi carrera me lo regalaste tú, mi primera gira de conciertos multitudinaria, me la regalaste tú, mi récord Guinness, me lo regalaste tú en Barquisimeto”, manifestó el músico en un video que subió a su cuenta de Instagram.

“Había pocas veces en que los artistas empatizan con la humanidad, hoy en día empatizan con los seres humanos, felicito a todos mis amigos y a los medios que están diciendo presente por la humanidad, porque esto es un grito por la humanidad, para que pueda entrar la ayuda humanitaria”, fueron algunas de las palabras del boricua durante una transmisión que hizo en Facebook para referirse a su donativo.

Recientemente Don Omar también destacó la situación de Venezuela, cuando arremetió contra “El Potro” Álvarez en su Instagram, “Yo no he regresado a hacer shows allí contigo ni con tus secuaces porque no vas a seguir comprándole la conciencia a la juventud con baile, botella y baraja”, fueron algunas de las palabras que escribió el cantante boricua en su perfil, acompañadas de una imagen del intérprete venezolano.

Jorge Fernández / Pasante

Noticia al Día