Diputado de la AN asegura que gobierno vendió 73 toneladas de oro en 2018

febrero 7, 2019 - 10:57 am

El gobierno nacional vendió 73 toneladas de oro provenientes del arco minero durante 2018 a tres empresas extranjeras, dijo el diputado opositor Carlos Paparoni, quien aseguró que los datos son parte de una investigación que desarrolla la comisión de Finanzas del Parlamento.

El principal comprador fue Noor Capital, una compañía con sede en Dubai, que compró 27,4 toneladas. Sardes Kiymetli Madenler de Turquía compró 23,9 toneladas, y Goetz Gold, también con sede en la capital de Emiratos Árabes Unidos, compró 21,8 toneladas.

Paparoni dijo que la Asamblea Nacional no autorizó estas ventas y trabajaría para asegurar que no se venda más oro. Noor Capital confirmó el viernes pasado que había comprado tres toneladas de oro el 21 de enero de 2019 al Banco Central de Venezuela, pero no compraría más hasta que la situación política de Venezuela estabilizara.

Agregó que trabajan con países europeos con el fin de congelar el movimiento de fondos del Estado venezolano por parte del gobierno de Maduro, quien fue declarado usurpador del cargo por el legislativo.

