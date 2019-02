Demi Lovato cierra su cuenta de Twitter tras burlarse del nominado al Grammy 21 Savage

febrero 5, 2019 - 4:29 pm

La cantante Demi Lovato borró su cuenta de Twitter tras recibir crí­ticas por supuestamente reí­rse de unos memes sobre 21 Savage.

El rapero nominado al Grammy fue arrestado por agentes federales de inmigración en el área de Atlanta el domingo por la madrugada. Un oficial dijo que el rapero es un ciudadano británico que se quedó en el paí­s más tiempo de lo que permití­a su visa y que también tiene una condena por un delito grave.

Lovato habí­a tuiteado: “Hasta ahora los memes sobre 21 Savage han sido mi parte favorita del Super Bowl”. Más tarde aclaró que no se estaba riendo “de nadie siendo deportado”.

El rapero Wale le preguntó a Lovato: “¿Por qué es graciosa la libertad de alguien? No entiendo el chiste”.

En un tuit ahora eliminado que fue capturado por The Shade Room, Lovato respondió: “Wale es solo ácido, nunca respondí a sus tuits desesperados hace años”.

“No te voy a faltar el respeto… aún rezo por ti, Demi. Me alegra que hayas visto mis viejos tuit. Ojalá hayas visto a los que te brindaban consuelo y oración cuando estabas deprimida. Uno no patea a las personas cuando caen. Vamos, reina”, respondió Wale.

El rapero Wale le preguntó a Lovato: “¿Por qué es graciosa la libertad de alguien? No entiendo el chiste”. En un tuit ahora eliminado que fue capturado por The Shade Room, Lovato respondió: “Wale es solo ácido, nunca respondí a sus tuits desesperados hace años”.“No te voy a faltar el respeto… aún rezo por ti, Demi. Me alegra que hayas visto mis viejos tuit. Ojalá hayas visto a los que te brindaban consuelo y oración cuando estabas deprimida. Uno no patea a las personas cuando caen. Vamos, reina”, respondió Wale.

@AshleeMPreston: “El tut de Demi Lovato sobre 21 Savage era un poco miope. No hay nada gracioso acerca de ICE o el terror que infligen a las familias / personas inmigrantes. Toma esto como una oportunidad de aprendizaje, mujer, reactiva tu cuenta, discúlpate, edúcate y avancemos”.

Demi Lovato’s Tweet about 21 Savage was a bit tone deaf. There’s nothing funny about ICE or the terror they inflict upon immigrant families/individuals.

Take this as a learning opportunity, woman up, reactivate your account, apologize, educate yourself & let’s move forward. 🥂

— Ashlee Marie Preston (@AshleeMPreston) 4 de febrero de 2019