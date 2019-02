Debut soñado para Brayan Moya con el Zulia FC : El hondureño firmó doblete contra Academia Puerto Cabello

febrero 18, 2019 - 8:00 am

El hondureño Brayan Moya tuvo un debut de ensueño con el Zulia FC al firmar doblete en la victoria 2-1 sobre Academia de Puerto Cabello este domingo en el Pachencho Romero de Maracaibo.

“Valió tanto la espera que todo se hizo”, fueron las primeras palabras del centroamericano tras el partido. “Tenía la sensación de marcar un gol, pero nunca pensé en anotar dos goles”.

Moya ingresó en la fracción 56′ por Albert Zambrano, y doce minutos más tarde gritó su primer gol en Venezuela con la camisa petrolera.

El catracho marcó de pierna derecha tras pase de Junior Paredes. “Le grite fuerte a Junior”, admitió sobre la jugada del gol. “Yo tuve la tranquilidad en el área para definir”.

“Voy hacer con Junior una buena pareja, que convertirá muchos goles”, afirmó sobre su compañero en el ataque. “Tenemos un equipo con buena ofensiva. Esperamos que vaya creciendo”.

El dorsal 30 negriazul vivió de una manera muy particular su primer partido en el coloso marabino. “Yo me ahogue en los primeros 10 minutos, aunque después me solté a jugar”, expresó. “El profesor me dijo que hiciera lo que sé hacer”.

Moya habló sobre sus metas con el club. “Queremos llegar bien a la Copa Sudamericano y ser campeones en Venezuela”, confesó el hondureño, que dedicó sus primeros goles a Dios, su familia y a su país.

“A seguir trabajando con el Zulia FC. Si hago bien las cosas aquí podría recibir un llamado a la selección”, concluyó.

Alberth Josue Piña

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día