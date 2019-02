De Interés: somos lo que pensamos (María Araujo)

febrero 21, 2019 - 1:30 pm

Tantas veces se ha hecho la afirmación de que somos lo que pensamos. Sin embargo, la mayoría asumimos la frase con ligereza, como una rancia aseveración filosófica, emitida por pensadores o soñadores acerca de las causas de la existencia.

Ser lo que pensamos va más allá de una simple frase retórica. Buda lo dejó muy claro: “Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos hacemos el mundo”. Desentrañar adecuadamente esta premisa resulta más complejo de lo que parece.

Hay personas que en sorna dicen que si realmente somos lo que pensamos, entoncessi yo pienso que soy rica debo serlo, pero cuando veo mis cuentas de bancos, tarjetas de créditos y cartera sin dinero, encontramos que al parecer no funciona. Estimamos, sin duda, que es absurdo creer que somos lo que pensamos.

Si físicamente somos poco agraciados y pensamos que somos bonitos, la decepción llega al mirarnos en un espejo. La realidad nos demuestra que es absurda esta creencia. Seguimos siendo feos aunque practiquemos con el pensamiento la afirmación: soy bonita.

Pero resulta que contrastar lo que en apariencia es real con la verdad verdadera requiere, primero, tratar de mantener la quietud para dilucidar la sabiduría que permite comprendernos y comprender lo externo, como una simbiosis, un todo con partes conformadas en aparente independencia pero interrelacionadas por la naturaleza.

Si pensamos que somos ricos, porque queremos serlo para mantener la solvencia que nos permita obtener los bienes materiales que faciliten tener vidas holgadas, sin carencias de alimentos, vestimentas, servicios vitales, vivienda y hasta la posibilidad de brindar apoyo a otras personas, es válido.

En la realidad encontramos que no basta pensar constantemente que somos ricos, incluso que no basta con repetir frecuentemente mantras o frases para convencernos de que somos prósperos. Muchas personas lo hacen y jamás les funciona. Y no funciona porque somos nosotros mismos (y valga la redundancia) nuestros propios saboteadores.

De nada vale creer que soy adinerado si constantemente estoy contradiciéndome a través de la queja, buscándole la parte negativa a todas las situaciones, aunque lo positivo lleve ventaja o no. Sin entender que somos responsables de todo lo que nos circunda, pues a través de la energía negativa que mantenemos a diario generamos las peores tragedias y las situaciones contraproducentes a nuestro alrededor, aunque le echemos la culpa a otros.

El verbo es poderoso. Si estamos en un grupo y alguna persona empieza a quejarse, seguramente esa energía de queja se extienda a gran parte de quienes se encuentren presentes; si alguien usa el verbo para maldecir, ofender o degradar a otra persona, la energía de malestar se percibe en quienes tengan el mal momento de estar presente.

Con estas consideraciones jamás estamos considerando que debamos tratar de comportarnos como faquires, pues ese comportamiento está lejos de la gran mayoría de la gente. Nos referimos a buscar la forma de manifestar lo que pensamos respecto a cualquier situación tratando de no afectar nuestras emociones, que es la energía de la que hablamos y que es la causa de la mayoría de enfermedades, enfrentamientos, de los dolores del mundo. Es buscar el justo medio, es decir, donde el bien y el mal no alteren nuestras emociones. Es aprender a vivir sin dañarnos para tampoco dañar.

Un ejemplo simple es la típica conversación con las matas. Está hartamente demostrado cómo los árboles frutales o florales responden no solo a un adecuado riego, luz o abono, sino también a un trato cariñoso por parte de quienes se encargan de cultivarlos. Ese trato amoroso es el requerido para alcanzar realmente nuestros ideales, pero constante, cuidando nuestras emociones, las formas cómo respondemos a las diferentes situaciones alrededor, porque incluso la extrema exaltación cuando sentimos que algo muy bueno nos está pasando, puede llevarnos a enfermar. Por eso es importante aprender a buscar el justo medio, para alcanzar de verdad estar cada vez más cerca de todo lo que creemos que queremos o que nos hará felices.

María Elena Araujo Torres