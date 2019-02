Dayaryth García se corona como Litte & Teen Glam Internacional 2019

febrero 4, 2019 - 12:38 pm

Dayaryth García se coronó en Filipinas como “Little & Teen Glam International 2019”, en la noche final del concurso que reunió a niñas y adolescentes de los cinco continentes y quienes durante una semana derrocharon además de belleza, talento, moda, arte e intercambiaron cultura.

La representante valenciana de 16 años, logró sobresalir en cada una de las competencias preliminares y ganó además las bandas de: “Star of The Night”, “Best in Festival Wear”, Miss Supernova y Miss Fashionista” y la medalla de “Spokes Model”.

“Gané y estoy muy feliz, me preparé con disciplina, constancia y responsabilidad y aquí está, llevo a mi país esta hermosa corona que para mí, tiene un gran valor, que es sentimental, por todo lo que representa y todo el empeño que le puse al logro de este objetivo, simplemente Gracias a todos los que me apoyaron incondicionalmente”, dijo García al referirse al triunfo.

Agregó Dayaryth “Dios siempre premia la constancia, gané la competencia de traje típico y otras competencias preliminares, cada vez que era llamada a recibir un premio, solo me repetía gracias, lo logré, voy por más… para ti Venezuela”.

“Para nuestra Organización es un gran orgullo, una gran responsabilidad que nos anima a seguir trabajando en el compromiso de consolidarnos como la organización de certámenes infantiles y juveniles más importante de Venezuela, seguimos trabajando y formando y disfrutamos tanto como los padres –nuestros grandes aliados- del triunfo de nuestras participantes”. Dijo Freddy Medina Director de Prince & Princess Venezuela.

La joven valenciana, estudiante de bachillerato durante la noche final lució un vestido de la firma Andartu y accesorios de Georges Wittels, el traje típico fue elaborado por Sergio Amador Soto y está inspirado en el ave nacional “El Turpial”. Los trajes de baño fuero de Curvas Boutique.

Un triunfo más que suman Freddy Medina y Bryham Guerrero directores de la Organización Prince & Princess Venezuela y todo el gran equipo de grandes profesionales que le acompañan entre quienes destacan Abraham Escorihuela Braidy, recordemos que Dayaryth participó en la edición pasada de Prince & Princess Venezuela donde quedó como Primera Finalista y la oportunidad de representar a Venezuela en este importante concurso juvenil internacional.

Muy pronto el llamado a casting para el Miss Teen Venezuela 2019. Atentos a las redes sociales para el recibimiento de: @dayagarciasq y las buenas nuevas de @missteeninternationalvenezuela; @pprincessvzla; @supermodelvenezuela

Nota de Prensa

Noticia al Día