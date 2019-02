Critican entretiempo del Super Bowl por ser de “bajo presupuesto”

febrero 4, 2019 - 4:09 pm

El show de entretiempo del Super Bowl 2019, protagonizado por la banda Maroon 5, Travis Scott y Big Boi, fue criticado por los usuarios en redes sociales.

A pesar de la impecable decoración e iluminación del escenario, las comparaciones entre el espectáculo presentado y los shows de Madonna, Beyoncé, Katy Perry y Lady Gaga en años anteriores inundaron la red social Twitter, pues muchos aseguran que esta actuación musical estuvo carente de recursos y brillo.

De acuerdo a lo reseñado por el sitio 20 minutos, uno de los aspectos más comentados fue la decisión que tomó el líder del grupo pop rock, Adam Levine, de ir desnudando su torso mientras avanzaba el espectáculo. Además, de las criticas que generó que los personajes centrales no compartieran el mismo tiempo en el escenario.

“A muchos les molestó el hecho de que Travis Scott y Big Boi actuaran en un tiempo menor a cinco minutos”, comentó un internauta.

La banda musical de poprock estadounidense recurrió a sus éxitos como Harder to Breathe, This Love, She Will Be Loved, Moves like Jagger y Girls like you. Asimismo, la pareja de Kylie Jenner cantó su más reciente éxito Sicko Mode, pero sin Drake. Mientras que, el rapero Big boi cantó Kill Jill.

Ante lo ocurrido los seguidores de este importante evento deportivo estadounidense pusieron a volar su imaginación y reflejaron sus quejas en divertidos memes.

Madonna, Katy Perry, Lady Gaga, Beyoncé, etc no se han matado a hacer un pedazo de show en la Super Bowl para que ahora venga uno, berree dos veces, se quite la camiseta y ya solo penséis con la punta del pene. — la Wachi ♀ (@MaryWachi_) 4 de febrero de 2019

Mood viendo el Halftime show de la superbowl de este año. #SuperBowl2019 pic.twitter.com/TpcAMEmjhL — AdriánJiménez (@adrianjimenezgr) 4 de febrero de 2019

“Díganme que no soy el único que conoció a Big Boi por el show del Super Bowl”; “El Super Bowl de este año tuvo un común denominador: aburrido”; “Hay que traer a Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry para que les de clase”; “Todos patéticos”; “Muy mal”; “Le faltó de todo”, son algunos de los comentarios negativos que reposan en redes.

