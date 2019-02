Consecomercio y Fedecámaras llaman a trabajar toda la semana

febrero 27, 2019 - 11:23 am

El pasado miércoles 20 de febrero, el presidente Nicolás Maduro, anunció la inclusión de los días jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo, como no laborales para así festejar los Carnavales; pero dicha extensión no ha sido sido publicada aún en Gaceta Oficial, por lo tanto Fedecámaras y Consecomercio no lo considera una medida de obligatoriedad, según informaron los presidentes de ambos gremios Carlos Larrazábal y María Carolina Uzcátegui a un periódico de circulación nacional.

Pese al anuncio presidencial, las organizaciones se apegan a que hasta hoy no hay un documento oficial que lo avale, que la convierta en mandato para todos los empleadores y empleados. “Así como no ha salido el decreto de los dos últimos aumentos de salarios, tampoco este asueto extendido se ha publicado en Gaceta Oficial. Esto significa que no es obligatorio y depende de cada trabajador y cada empleador”, expresó Larrazábal.

Uzcátegui afirmó categóricamente que el sector comercio no acatará la medida, pues tampoco la consideran oficial: “Mientras no haya algún tipo de restricción comunicada oficialmente, no vamos a paralizar las labores”.

Ambos dirigentes de los sectores productivos del país insisten en que, con la crisis que se vive actualmente, lo que hace falta es trabajo. Coinciden en afirmar que muchos venezolanos trabajan por un salario diario que es lo único que tienen para comer ellos y sus familias, y que a esas personas no se les puede pedir que dejen de asistir a sus labores.

“Es lamentable que se busquen más días feriados, cuando lo que quiere la gente y necesita Venezuela es trabajar y producir”, agregó Larrazábal.

“Para salir de esta crisis lo que hace falta es que todos pongamos nuestro esfuerzo, y eso no se consigue con más días libres. Nuestro llamado es a trabajar”, insistió Uzcátegui.

Agencias