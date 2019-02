emblemáticos éxitos de Jairo Gil El Poeta de la Virgen

febrero 19, 2019 - 3:37 pm

Jairo Gil Nace en Maracaibo el 04 de febrero 1948, Jairo Gil, bautizado por Ricardo Aguirre, “El Monumental de la Gaita”, como “El Poeta de la Virgen”.

Fue un destacado compositor de valses, danzas, décimas, bambucos y gaitas, que obtuvo el primer premio en el Festival de Cantantes y Compositores Zulianos en 1977. De una manera celestial y gracias a su melodiosa voz fue escogido por la Chinita como su cantautor preferido, y es que durante años sus versos y sus composiciones estuvieron centradas en rendirle homenaje a la patrona de los zulianos, La Virgen de Chiquinquirá.

Los demás gaiteros lo reconocen por su amplia trayectoria y su inmensa veneración por la virgen morena, entre ellos existía un amor que no conocía limites, él desde muy pequeño iba a la basílica a visitarla. Y por increible que parezca desde ese entonces le cantaba en versos una habilidad poco común, incluso los más grandes músicos del género para la época, no se explicaban como un niño tan pequeño podía cantar de esa forma tan profunda y natural.

Su nombre completo es Jairo Antonio Gil Atencio, un niño que desde muy corta edad se sintió comprometido musicalmente con la Virgen de Chiquinquirá, y se destacó como gaitero dejando su huella hasta el día de hoy. Era una costumbre de su mamá la señora Corina Atencio asistir a misa el primer domingo de diciembre y Jairo la solía acompañar, y así juntos presenciaban la aurora de la Virgen. Jairo empezó en el mundo gaitero tocando en parrandas caseras, y solo en presencia de unos pocos vecinos, Profesionalmente se inició con Los Sabrosos en 1962, en esa agrupación conoció a Ricardo Aguirre González, quien posteriormente se convertiría en su gran amigo. Alegre dicharachero y astuto para componer así era el gran Jairo Gil “El poeta de la Virgen”

Ricardo lo guió por el mundo gaitero y lo motivó en la grabación de sus primeras composiciones, estos amigos por cuestiones del destino coincidieron nuevamente en Cardenales del Éxito en 1964. La primera canción que realizaron juntos fue: “Mi chinata”, en tiempo de danza, la letra dice así:

“Por los caminos al mar

se veían las batidoras

ir a la playa en la aurora

para la ropa lavar”

(Gil-Aguirre, 1966)

Como arte de magia, estando en Caracas un 18 de noviembre, Gil se encontraba un poco triste y nostálgico y en ese momento su Virgen de Chiquinquirá le pasó por la mente, tomó el primer lápiz y el primer papel que encontró y le dió vida a otro de sus más conocidos temas Reina Morena “Entre una lluvia de flores se pasea una princesa y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía, yo la vi que sonreía alegre y satisfecha por la gran calle derecha a su pueblo bendecía” este tema también paso a ser infaltable en el diciembre de todo zuliano. y es que Jairo le ponía corazón puro a sus composiciones y a la hora que se le ocurriera un tema para su china este lo plasmaba en un papel con una alegría infinita

Para los cronistas de la gaita, en el Zulia Gil se convirtió en uno de los compositores pilares de ese género: Jairo Gil con sus versos de amor a la Virgen de Chiquinquirá trascendió fronteras. Así, el mundo gaitero los fue conociendo como “el poeta de la Virgen” otro de sus temas más conocidos es rompo a llorar que dice así:

“Rompo a llorar

al ver tu rostro moreno

y de un gran fervor me lleno

saladillero cabal.

Me pongo sentimental

me provoca como antojo

lanzarle un verso a tus ojos

y salir a parrandear”

Es así, como vemos que a lo largo de su carrera Jairo cosechó un sin fin de éxitos, todos ellos dedicados a su gran amor La virgen morena patrona de los zulianos, su voz quedará grabada en las mentes y los corazones de todos los marabinos por siempre. Obtuvo el primer premio en el Festival de Cantantes y Compositores Zulianos en 1977. Con las gaitas Señora de mis Pensamientos y Dos Regalos, vocalizadas por Carmencita Silva con el conjunto Barrio Obrero, fue exaltado como Patrimonio Musical del Estado Zulia, por Decreto número 13-A de la Gobernación del Estado. entre muchos otros galardones que le fueron concedidos gracias a su indiscutible talento musical. entre sus temas mas destacados están : Mi Chinita, rompo a llorar, dos regalos, señora de mis pensamientos, dos Madres Antañonas etc.

Noticia al Día / Vania Vasquez