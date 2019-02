Conmoción en el fisicoculturismo: Murió el atleta Ben Hernett

febrero 21, 2019 - 3:43 pm

El fisicoculturista británico Ben Hernett fue encontrado muerto, este jueves, en una habitación de su casa ubicada en Choppingtong, Northumberland (Inglaterra) por su padre, quien no podía dar crédito a lo que sus ojos veían.

Hernett no bebía alcohol, no consumía drogas, amaba el ejercicio y vivía en el gimnasio. Sus padres no entienden cómoel hombre, de solo 37 años, pudo haber muerto tan repentinamente. El fisicoculturista popular buscaba la perfección física al mismo tiempo que conformaba una familia junto a su flamante esposa Emma y a su pequeña hija Gracie.

“Es devastador, nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Perder a un niño que fue padre no es lo que debería ser”, se lamentó su madre Tish. Hernett se había casado con su novia Emma, de 24 años, hacía ocho meses, y juntos, habían sido padres de Gracie hace menos de cinco.

El culturista que buscaba la perfección física se crió en Choppington junto a su hermana Julie y comenzó a cosechar los frutos de su entrenamiento a partir del 2008, cuando se inició en los campeonatos nacionales de fisicoculturismo.

Fue desde aquel año en el que relegó su trabajo como camionero para centrarse más en su físico el cual desarrolló por más de una década.

“Él publicaba sobre Gracie en Facebook casi todos los días porque estaba muy orgulloso de ella. Ella tiene grandes ojos azules, es hermosa”, aseguraba su madre acerca de la pequeña bebé a la que decidieron crearle una página en el sitio GoFundMe para que el que desee pueda proporcionar dinero en una cuenta que podrá utilizar cuando cumpla 18 años.

Los allegados a la familia y muchas personas del ambiente del culturismo pudieron darle el último adiós a Ben Harnett en la iglesia de St. John en Bedlington.

El atleta británico se suma a una extensa lista de colegas jóvenes que fallecieron repentinamente, como fue el caso de Rich Piana o Meegan Hefford, entre otros.

Infobae