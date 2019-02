Clinton apoya a Guaidó y advirtió que “la violencia desgarradora en Venezuela debe terminar”

febrero 24, 2019 - 8:51 am

La noche de este sábado, 23 de febrero el expresidente de los Estados Unidos (EEUU), Bill Clinton expresó solidaridad con el presidente de la Asamblea Nacional (AN), quien se juramentó, presidente interino, Juan Guaidó.

“Estoy con el Presidente @JGuaido, la Asamblea Nacional y la gente de #Venezuela. Mientras abrazan su derecho a vivir en paz, eligen a sus líderes y deciden su futuro”, dijo desde su cuenta en Twitter, donde advirtió que “la violencia desgarradora en Venezuela debe terminar”.

The heartbreaking violence in Venezuela must stop. I stand with President @JGuaido, the National Assembly, and the people of #Venezuela as they embrace their right to live in peace, choose their leaders, and decide their future, in harmony with their neighbors.

— Bill Clinton (@BillClinton) February 24, 2019