Cinco funciones de tu smartphone que quizás desconocías

febrero 18, 2019 - 12:55 pm

El teléfono celular es una herramienta que usamos muchas horas al día, con frecuencia atendemos tanto nuestros móviles que nos olvidamos de permanecer en contacto con el entorno. Sin duda los Smartphone nos permiten hacer diversas tareas de una manera cómoda y así nos facilitan la vida, pero muchas veces los subutilizamos sin darnos cuenta, es decir no lo aprovechamos al 100 % de su capacidad total.

Nuestros teléfonos celulares van mucho mas allá de solo recibir o hacer llamadas, es sumamente importante enfocarnos en buscar la manera de usar nuestros dispositivos a lo máximo que ellos dan, cosa que muy pocas personas hacen. Acá te presentamos algunas funciones que seguramente desconocías en tu celular.

Tomar fotos mientras grabas videos

¿Sabías que puedes tomar una foto al mismo tiempo que grabas un video? Puedes hacerlo tanto con un celular Android como un iPhone. En el primer caso, basta con darle un toque a la pantalla mientras estás grabando el video. Si por el contrario tienes un teléfono de Apple, deberás pulsar el obturador de la cámara, un botón blanco justo al lado del botón principal de grabación de video. La calidad de las fotos no será tan buena como las que harías solo en modo cámara, pero es una forma interesante de captar en instantáneas algo que está ocurriendo en un momento dado.

2. Leer tus textos

¿Estás aburrido de pasarte la vida mirando la pantalla del celular? Puedes usar tu teléfono para que te lean los mensajes que recibas como si fuera una radio. Basta con decirle esta frase a tu celular: “Siri -o Google, si usas Android- léeme mis textos”. A continuación, puedes decidir si quieres responder a ellos o si deseas que tu smartphone te los repita.El truco no solo aplica a mensajes de texto SMS: también lo puedes usar con WhatsApp.

Si tienes Apple, díselo a Siri: “Siri, léeme los últimos mensajes de WhatsApp”. Lo hará automáticamente. También te dirá de quién es y a qué hora te llegó. Pero lo más divertido es cómo interpreta los emoticonos. Pruébalo ya En el caso de Android, deberás usar una aplicación específica. Atómico o ReadItToMe son algunos ejemplos.

3. Evitar que tercero usen determinada aplicación

Si le vas a prestar tu celular a un amigo o familiar pero no quieres que abra ciertas aplicaciones o lea tus conversaciones de WhatsApp, configura tu dispositivo para bloquear al “invitado” y que no pueda entrar en ella sin un PIN.Puedes usar una opción en iPhone llamada “Acceso guiado” (en “Configuración” y luego “Accesibilidad”) y tocar el botón lateral de la aplicación que quieras configurar. Si es Android, lo encuentras dentro de “Seguridad y ubicación”.

También puedes usar aplicaciones como AppLock que además restringe el acceso a Google Play para que nadie descargue aplicaciones sin tu permiso. HexLock es otra opción que te permite crear varios perfiles y está indicada especialmente por si le dejas el celular a tus hijos. Si tienes iPhone, usa la función Notas. En el icono + elige la opción “Escanear documentos”. El resto de los pasos son los mismos que los que pide Google Drive. Finalmente, pulsa “Guardar”.

4.Nivelar una estantería

Si quieres colocar un cuadro o nivelar una estantería a la perfección también puedes usar tu celular. En iOS hay una opción oculta dentro de la aplicación “Medir” que se llama “Nivel”, dentro de la brújula del teléfono, y que también puedes usar para nivelar fotos.

Para usarla debes colocarla sobre el elemento que quieras nivelar y mover el celular hasta que la pantalla se ponga de color verde. Si no está completamente nivelado, te indicará de cuánto es el desnivel. En Android no existe esta función, pero puedes usar aplicaciones como Bubble level, Level with voice o Clinometer.

5. Detectar metales

Si perdiste un anillo o unos pendientes de oro y no logras encontrarlos, el celular puede convertirse en una herramienta muy útil. En el caso de los Android, hay una aplicación que permite esta opción y se llama “Detector de metales”. Es gratuita y utiliza el sensor magnético de tu teléfono. En la App Store de Apple también una opción para el iPhone que se llama igual. Su uso es muy sencillo: basta con abrir la aplicación, mover el celular por la zona en que estás buscando el objeto metálico y esperar a que, si tienes suerte, suene la alarma.

Noticia al Día/ Vania Vasquez