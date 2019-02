Choferes y comerciantes echan pa’atrás billetes de Bs. S. 2, 5 y 10

febrero 7, 2019 - 11:20 am

Los demonios del antiguo cono monetario volvieron. Choferes y comerciantes se niegan a aceptar los billetes de 2, 5 y 10 bolívares soberanos en Maracaibo, algunos alegan “me hace mucho bulto”.

Es por esto, que el usuario debe sufrir horas en colas de banco para adquirir los de más alta denominación.

Ni los fruteros reciben los billetes, porque no le es rentable aceptarla debido a que comercializan el efectivo.

Luis, colector de Socorro, mientras espera en una cola de gasolina, una señora morena con una cava que gritaba “tetas de frutas a 200 soberanos”, captó su atención. “¿Qué sabores tenéis?”, preguntó el chofer sediento -llevaba aproximadamente 1 hora esperando para surtir su tanque de combustible-. “Tengo de fresa, cambur y guayaba”, respondió la vendedora, al tiempo que advirtió mientras Luis contaba el dinero, “y no acepto billetes de 10”.

En paralelo, Marilin necesitaba plastificar su cédula, y el típico “le laminamos el carnet, el comprobante, la cédula y toda clase de documentos (…)” la guió en seguida hacia el hombre sentado frente a su máquina con gesto de cansancio, ella preguntó “¿cuánto cuesta que me plastifiquéis la cédula?”, el humilde señor respondió “300 soberanos y no acepto billetes de 10, yo lo hago barato y bueno pa’que no me jodan con esos billetes”.

Muchos maracaiberos rumoran “todo esto se transformó en un desastre cuando Las Pulgas volvieron, iniciaron quitando el de 2 y ya van por el de 10”.

Comerciantes y choferes sacan el papel moneda de circulación que les haga “mucho bulto” o que no le acepten en Maicao cuando quieran y nadie hace nada para revertir este efecto dominó, que busca extinguir el billete de Bs. S. 20.

Sarai Intriago

Noticia al Día