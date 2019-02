CEV cuestiona que se impida la entrada de ayuda humanitaria

febrero 14, 2019 - 11:09 am

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, José Luis Azuaje, considera que la supuesta carta enviada por el Papa Francisco al presidente Nicolás Maduro, demuestra que el Sumo Pontífice siempre ha estado al tanto de los padecimientos del pueblo venezolano.

Aseguró además que “está recordando los acuerdos del 2016 (…) y en esto podríamos constatar que realmente fue una intervención que tuvo el Vaticano acá por mandato del Santo Padre en tratar de abrir canales, fíjese que ahí habla de la apertura de canal humanitario, nosotros qué estamos pidiendo después de estos años, el lograr pasar esa ayuda humanitaria”.

El máximo representante de la iglesia en el país, subrayó que partiendo de lo descrito en el documento, “si ahí el gobierno realmente hubiese cumplido lo que había acordado con la oposición, no estuviéramos nosotros con esta tensión tan grande”, dijo.

Moseñor Azuaje cuestionó que se condicione un eventual ingreso de ayuda humanitaria al país.

“Por qué no pensar que esos alimentos, que están ahí, provengan de donde provengan (…) pero que son países hermanos que están tratando de buscar abrir un proceso y un proyecto que no es político, sino sencillamente humanitario (…) entonces por qué no dejar pasar eso si va a beneficiar a gran parte de la población”, agregó.

En entrevista en el circuito Éxitos de Unión Radio, señaló que a título personal, considera que “han sido muchas veces burlados, quienes con buena voluntad han tratado de abrir nuevos caminos y horizontes democráticos en el país”.

Unión Radio