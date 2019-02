Carreño: Guaidó es un “tonto útil” a disposición de la Casa Blanca

febrero 17, 2019 - 10:20 am

El constituyente Pedro Carreño dijo este domingo que el presidente de la Asamblea Nacional (AN) quien se proclamó como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, es un “tonto útil” a disposición de la Casa Blanca.

Carreño durante una entrevista con José Vicente Rángel, afirmó que Guaidó asumió esa posición ya que en Voluntad Popular no quedaba algún dirigente que no estuviera “vinculado a hechos delictivos”. Por ello, le tocaba asumir la presidencia de la Asamblea Nacional (AN) para promover un gobierno de transición.

“¿De qué democracia se estaría hablando si una sola persona ejerce varios poderes públicos?”, cuestionó.

Asimismo, se refirió a la periodista de farándula de Globovisión que vio con agrado la evantual intervención estadounidense. “Qué estúpida, qué idiota, los sutiles no preñan. Esto es una cosa seria”, aseveró.

Sumarium/Noticia al Día