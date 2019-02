Carlos Baute rompe a llorar por broma de cámara escondida (+Video)

febrero 4, 2019 - 12:25 pm

El exitoso cantante Carlos Baute defendió a una camarera hondureña que era víctima del racismo en el bar de un lujoso hotel español en el que se hospedaba.

El intérprete fue sorprendido por el programa Gente Maravillosa de Canal Sur que expone los casos de xenofobia de los que son victima cientos de inmigrantes en dicho país.

El video, que se ha vuelto viral en las redes sociales, se aprecia cómo el venezolano presencia el mal trato por parte de una de las camareras quien no se cansa de meterse con la nacionalidad de su compañera y de tildarla de “poca cosa” por ser latina.

En el programa recrearon una escena de maltrato por parte de una camarera que trata de aprovecharse de una compañera, a la que desprecia por su origen latino. Una escena que no soporta Baute y no duda ni un instante en reaccionar y salir en defensa de ella.

En el video, el cual dura casi 19 minutos, se ve como la camarera latinoamericana, quien es una actriz, es humillada y descalificada por su jefa. Según transcurren los segundos, la mujer recibe todo tipo de insultos por sus orígenes: “Yo no soy igual que tú, yo no tengo que hacer el trabajo sucio, para eso estas tú”.

Luego de unos minutos en los que sigue escuchando como la española desprecia públicamente a su compañera, Baute no puede creer lo que está oyendo y no duda enfrentar a la camarera, la cual sigue denigrando a la hondureña. “No me gustó para nada su trato con ella, me pareció una falta de respeto”, le increpa Baute.

La mujer continúa con las agresiones y califica de “sudaca” a su compañera.”Es de la categoría más baja, hay que tratarla como lo que es, un poco escoria”.

En un momento, Baute le aclara que ella es de Honduras y no de Perú, ya que la mujer se refiere a ella como “Machu Picchu”. Cansado, Baute le dice “yo soy ‘sudaca’ con mucho gusto”.

En plena discusión, Baute interviene preguntándole a la mujer si algo estaba pasando y cómo la podía ayudar, lo que hizo que ella empezara a llorar y a contarle su historia personal. Luego, el artista agregó: “Yo sé por lo que estás pasando. Yo soy de Venezuela”.

“Mi papá es español y se fue a Venezuela porque este país estaba muy mal, mi bisabuelo comió excremento, yo soy de familia española y tengo mis papeles pero soy venezolano”, le intenta explicar Baute en medio de la discusión a la empleadora.

Ante esto, el artista venezolano no puede aguantar más, se levanta de su mesa y decide pedirle a la joven su teléfono para ayudarla a conseguir un nuevo trabajo en donde no la maltraten. Y además asegura que va a denunciar el hecho a los directivos del hotel.

Finalmente, Baute rompió en llanto al darse cuenta que todo se trataba de una cámara oculta.

“Ayer se emitió en @gentemaravillosa_tv de Canal Sur un programa especial dónde me hicieron una cámara oculta con un ataque de xenofobia. Es de las veces que más impotencia he sentido en mi vida. Gracias a Dios que era una cámara oculta y no verdad. ¡Pero qué vergüenza que estas cosas sigan pasando hoy en día! En YouYube tienen la cámara oculta completa. Si presencian algo así, denuncien”, expresó el artista en su cuenta de Instagram.

Con información de Infobae

