Carlos Baute: “Busquemos la libertad, necesitamos la ayuda humanitaria”

A solo minutos del concierto Venezuela Aid Live, el cantante venezolano Carlos Baute, expresó a Noticia al Día su mensaje para Venezuela desde el hotel Casino en Cúcuta.

Carlos Baute dio un mensaje optimista ante la situación que enfrenta nuestro país. Desde las instalaciones del Hotel Casino declaró a la prensa. “Siento más cerca que vamos a salir de esto, yo creo que es el deseo y la esperanza de todos nosotros los venezolanos y lo estoy sintiendo. Nunca me había pasado, hemos tenido oportunidades pero ahora si es el momento y ha llegado”.

Asimismo, se refirió a los venezolanos que no pudieron asistir al concierto: “Mi mensaje es que busquemos la libertad, necesitamos la ayuda humanitaria como sea, independientemente de esta ayuda que es muy importante porque sabemos que son más de 3000 mil venezolanos que la están pasando fatal, al riesgo de morir. Primero pasar eso, es prioritario, la salud de los venezolanos y luego ser libres, yo creo que mañana se logrará”, expresó Carlos Baute.

El cantante tiene una agenda abarrotada y aún no sabe cuándo regresa a su tierra Venezuela. “Ahorita tengo compromisos, justo me tengo que ir porque ya tenía compromisos complicados, pero apenas termine me vengo a estar con mi familia, amigos y a pasarla bien”, dijo Baute.

