“Canelo” Álvarez ya no quiere pelear más contra mexicanos

De ser posible, la estrella del boxeo internacional, Saúl “Canelo” Álvarez, no quiere tener un rival mexicano más enfrente, a pesar de que mucha gente, incluida su promotora Golden Boy Promotions, cree que el tijuanense Jaime Munguía se podría atravesar en su camino tarde o temprano.

“Yo represento a México y así lo veo, me gusta representar a mi país y no me agrada la idea de enfrentar a un mexicano porque yo represento a México y eso me gusta y me enorgullece. Y la verdad, no me gustaría hacerlo”, dijo Canelo, colocado como tercero actualmente en el ranking libra por libra de ESPN.

“Pero la gente al final del día, lo que quiera la gente es lo que me gusta hacer. Y si ellos consideran que es una pelea buena, lo hago, pero en lo personal, no me gustaría y me quedo con la idea desde que lo expresé, de no enfrentar a mexicanos porque yo represento a México”, recalcó Saúl en la charla.

En sus últimos 25 duelos, Canelo sólo ha enfrentado a cuatro peleadores mexicanos o de sangre mexicana. Alfonso Gómez, Josesito López, Alfredo Angulo y Julio César Chávez Jr. han sido sus víctimas. Actualmente en el panorama surgen peleadores como Jaime Munguía, David Benavidez y Gilberto Ramírez como posibles rivales.

Tras la conferencia en New York, dijo Canelo Álvarez a Los Capitanes de ESPN que ojalá hubiera más gente como él en México, así como más delanteros como Chicharito Hernández o incluso como la legendaria golfista Lorena Ochoa, a quienes a pesar de su éxito han atraído muchas críticas.

“Canelo” Álvarez tratará de convertirse en el primer mexicano en ostentar tres títulos en una misma división cuando vaya a la pelea unificatoria ante el estadounidense Daniel Jacobs el próximo 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, con los cetros de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo en juego.

