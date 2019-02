Calabacín relleno de jamón y queso pa’l almuerzo

febrero 3, 2019 - 9:00 am

Esta vez vamos a preparar un delicioso tentempié rebozado con tres ingredientes que conjugan a la perfección: El primero de ellos, el calabacín. Una verdura que pega con todo y que da mucho juego. Lo mismo pasa con el jamón y el queso, tan recurrentes en tantos y tantos platos pero que nunca aburren. Esta vez hemos juntado todo y queda una receta de libro. Diferente, fácil de hacer y muy muy económica.

Ingredientes:

1 calabacín grande

100g de jamón cocido en lonjas

100g de queso en lonjas

harina y huevo

sal

aceite para freír

Preparación:

1.- Primero cortamos el calabacín en rodajas similares de algo menos de 1 cm de grosor. El calabacín es más estrecho en la parte del tallo y ancho en la contraria, por lo que conviene ir reservando las rodajas de 2 en 2 según su tamaño.

2.- Cortamos el jamón y el queso de un tamaño que sean más pequeños que los trozos de calabacín y los colocamos a modo de bocadillo entre dos rodajas del mismo. Ponemos dos capas de jamón y queso por cada “bocadillo” y reservamos en un plato.

3.- Ahora pasamos los calabacines, ya rellenos con el jamón y el queso, por harina y luego por huevo batido. Puedes ayudarte con un tenedor al pasarlo por el huevo para que no se rompa el rebozado. Podrías incluso atravesar todo con un palillo, para asegurar que no se deshaga todo después pero, no es necesario.

4.- Y ya solo queda freír los calabacines. Introdúcelos con suavidad en abundante aceite a 180ºC, dejándolos caer desde muy poco altura. Así evitarás que el aceite salpique y que los calabacines puedan romperse. Pasados un par de minutos, cuando el rebozado esté dorado y en su punto ponlos en un plato con un poco de papel de cocina.

