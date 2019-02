Bolton tras pronunciamiento de general venezolano en apoyo a Guaidó: "Es el momento"

febrero 2, 2019 - 4:27 pm

John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, expuso su mensaje tras el pronunciamiento del general activo Francisco Esteban Yánez Rodríguez, director de planificación estratégica del Alto Mando de la Aviación Militar Bolivariana.

“Otro oficial militar venezolano reconoce al legítimo presidente de VZ. Estados Unidos pide a todos los miembros militares que sigan el ejemplo del general Yánez y que protejan a los manifestantes pacíficos que apoyan la democracia”, dijo.

Bolton apuntó que “para el alto mando militar venezolano, ahora es el momento de estar del lado del pueblo venezolano. ¡Es su derecho y responsabilidad defender la constitución y la democracia para Venezuela!”.

