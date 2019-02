Bolton: “Mientras los venezolanos se morían de hambre Maduro se rodeaba con terroristas”

febrero 27, 2019 - 4:59 pm

El asesor de seguridad de la Casa Blanca de los Estados Unidos, John Bolton, aseguró este miércoles que mientras los venezolanos se morían de hambre y la economía era destruida, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se rodeaba con grupos terrorista del Hezbollah y con curanderos cubanos.

Asimismo, sentenció que por el bien de país petrolero, Maduro “debe irse”.

“Mientras el pueblo de Venezuela se moría de hambre y la economía era destruida, Maduro se rodeó con el consejo de terroristas y curanderos cubanos. Por el bien de Venezuela, Maduro debe irse“, escribió Bolton a través de su cuenta en la red social Twitter.

While the people of Venezuela starved and the economy was destroyed, Maduro surrounded himself with the counsel of terrorists and Cuban minders. For the sake of Venezuela, Maduro must go. https://t.co/JP6wo1O6cd

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 27, 2019