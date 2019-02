Bolton aseguró que a partir de este fin de semana llegará la ayuda humanitaria a Venezuela

febrero 2, 2019 - 11:01 pm

El consejero de Seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, afirmó que a partir de este fin de semana se comenzará a enviar la ayuda humanitaria para el pueblo venezolano.

Así lo informó a través de su cuenta en la red social Twitter donde reconoció el trabajo de “la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado y sus socios en la preparación de suministros críticos para avanzar este fin de semana”.

Vale recordar que hace una semana el constituyentista, Pedro Carreño manifestó durante una entrevista por Globovisión que “traer medicamentos a Venezuela es una limosna porque ellos son los responsables del bloqueo”.

Carreño también aseguró que el país vive “un bloqueo económico” que no le permite producir medicamentos ni importar materia prima.

@USAID is working hard to help the people of #Venezuela with humanitarian assistance such as these tons of Ready-to-Use Supplementary Foods (RUSF) for malnourished children. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/42cTd6OKfY

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) February 3, 2019