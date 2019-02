Barcelona felicita al mexicano Rafael Márquez en su cumpleaños 40

febrero 13, 2019 - 5:32 pm

El histórico jugador mexicano Rafael Márquez, cumple este 13 de febrero 40 años de edad, y su exquipo, el Barcelona, no perdió la oportunidad para felicitarlo.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, donde la institución española celebró el día del Káiser Rafa Márquez mostrando sus mejores momentos como blaugrana.

Rafael Márquez estuvo siete temporadas con la camiseta del Barcelona, en las que ganó 12 trofeos, entre los que destacan la Liga de España, la Champions League y el Mundial de Clubes.

Pero no solamente el club catalán lo felicitó, pues FIFA, Club León, la Liga de Francia, entre otros, se unieron a la celebración.

El Kaiser que nació en Zamora, Michoacán, el 13 de febrero de 1979. Emigró a Europa a los 20 años, a una edad más temprana que la de Chicharito (22), Luis García (22) o Hugo Sánchez (23), y justo 20 años antes de convertirse en directivo. http://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/rafa-marquez-exdefensa-capitan-tricolor-atlas-cumple-40-anos

Rafael Márquez se retiró en julio del 2018 tras jugar su quinto Mundial y un mes después, el 7 de agosto, fue presentado como presidente del Deportivo de Atlas.

Happy 40th Birthday to Rafael Márquez 🇲🇽

The shirt that he wore in Mexico’s victory over Germany at the 2018 World Cup is now part of our collection.

This was to be his fifth @FIFAWorldCup tournament, a feat only achieved by three men before him ⚽️🙌

Can you name them? 🤔 pic.twitter.com/337qW4SmBQ

— FIFA Museum (@FIFAMuseum) 13 de febrero de 2019