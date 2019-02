Barboza: “El fin de la ayuda humanitaria no es la propaganda política”

febrero 6, 2019 - 1:44 pm

En una entrevista para el programa Vladimir a la 1 transmitido por Globovisión, el diputado y ex presidente de la Asamblea Nacional (AN), Omar Barboza, aseguró este miércoles que la ayuda humanitaria debería entrar en los próximos días de manera pacifica al territorio nacional y que la oposición acepta la colaboración de cualquier ente mientras estos no entorpezcan la entrega.

“Si la ayuda humanitaria entra de manera pacifica no va a pasar nada”, refiriéndose a las especulaciones vinculadas a una posible invasión extranjera a Venezuela.

Calificó de “falsas” las acusaciones adjudicadas a la oposición venezolana que aseguran que está colabora con los Estados Unidos para lograr una intervención o invasión militar “Guiadó solo ha abogado por la entrada de apoyo social”.

“Como es posible que alguien pueda impedir que llegue la ayuda internacional, si esto nos conviene a todos. Además, hay organismos calificados para cumplir con las entregas y todo el que quiera participar proporcionando las medicinas y la comida sin meterle propaganda política, puede apoyar” , afirmó Barboza.

Con respecto a la negativa del gobierno nacional ente la entrada de la ayuda, el diputado comentó, “Cual es la la razón para que no la dejen entrar, el gobierno ni entrega las medicinas, ni hacen que los hospitales funcionan, ni entregan comida. La consecuencia será que habrá una sublevación de los venezolanos”.

“Haremos todo lo posible para que no haya violencia, la oposición siempre ha trabajado mediante el modo pacifico y sin uso de violencia”, agregó.

A su vez basado en la reciente propuesta de un cambio en la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), Barboza comentó que “Vamos a elegir a los nuevos rectores para que ejerzan su posición y lideren unas elecciones libres en el momento en que cese la usurpación. El CNE actual es una oficia del gobierno, estamos preparando para nombrarlos que garantiesen ecuanimidad”.

“El gobierno lo que quiere es conversar para quedarse y satisfacer sus ansias de poder a la fuerza y no ayudar al pueblo que lo exige”, adicionó al hablar sobre las constantes menciones de establecer un nuevo proceso de diálogo.

“Sin cambio político es “imposible”, no hay posibilidad de resolver los problemas que afectan la calidad de vida de los venezolanos y al país en general”, afianzó el ex presidente de la AN.

Entorno a la figura de Juan Guaidó como presidente encargado, Barboza puntualizó que este “Es un joven con una mentalidad responsable que sabe cual es la estrategia correcta y que es lo que le conviene al país. Tiene el rumbo muy claro”.

Noticia al Día