Así vivió Maracaibo la convocatoria de este 2F: 20 momentos fotográficos que expresan lo que dijo la gente (+FOTOS)

febrero 2, 2019 - 4:09 pm

En la avenida 5 de Julio con Delicias, centenares de personas se concentraron en respaldo a la convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente encargado de Venezuela.

Los marchantes se movilizaron desde tempranas horas de la mañana desde distintas partes de la capital zuliana. Asistieron con mucha creatividad y los respectivos símbolos de las banderas de Venezuela y del estado Zulia. Algunos con motivos muy descriptivos donde utilizaron coloridos signos de protestas.

Esto dijeron a Noticia al Día:

“Queremos comprar perrarina”

Los perritos también se hicieron presentes en la marcha opositora. Sus dueños piden piedad para sus mascotas, expresando no poder comprar los alimentos necesarios para satisfacer a sus caninos.

“Que vuelva la leche en polvo”

También usaron la creatividad para protestar por la falta de productos regulados que poco se visualizan en los supermercados. “No es posible que no pueda encontrar a un precio considerable la leche en polvo. Recuerdo cuando compraba cualquier cantidad de latas de leche en polvo y tenía hasta para tirar pal techo”, afirmó Yuleida Arcaya, marchante.

“Vine caminando desde la Limpia hasta 5 de Julio, hermano”

La voluntad se hizo presente en la concentración, y es que algunas personan dijeron haber caminado “bastante”. “Ando resteao, me vine desde la Limpia caminando hasta 5 de Julio, no tenía efectivo para agarrar transporte público”, dijo Marcos Barrios.

Mientras que otros comentaron “Andamos en grupo para que no pegue tanto el sol y pa’ no desanimarnos. Queremos salir del atolladero, mijo”.

Los manifestantes partieron desde tres puntos diferentes de la capital zuliana, tales como la Plaza de Indio Mara, Delicias con Cecilio Acosta y Delicias con Dr. Portillo. Se encontraron en 5 de Julio con Delicias, donde entonaron las notas del Himno Nacional.

Johsué Morales

Fotografías: Mysol Fuentes, Carlos Robertson, Rafael Bastidas y David Moreno.

Noticia al Día