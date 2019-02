Así enfrenta la gente la falta de agua en Maracaibo

febrero 25, 2019 - 8:14 pm

Son las 07:00 horas de la mañana en el centro de la ciudad de Maracaibo, específicamente en las Torres del Saladillo. Deisy Delgado luego de levantarse de la cama, lavarse los dientes y hacer el desayuno, agarra sus dos únicos botellones de agua e inicia un recorrido que hace más de 15 días ha tomado de rutina con sus compañeros de piso en el apartamento donde vive.

Frente a las torres existe una toma clandestina de agua que funciona para que Deisy junto a otros llene sus pipotes y botellones. Ella cuenta que son alrededor de dos y cinco viajes que tiene que hacer con su carretilla para poder llenar una pipa pequeña de apenas 50 litros que le permite comer y lavar “una que otra pantaletica y los uniformes de sus nietos”.

“Esta agua tengo que usarla hasta para tomar, yo la hiervo pero sin embargo da miedo enfermarse del estómago, pues los medicamentos y el dinero para los mismos tampoco se consiguen”, dijo Delgado.

Nelly Hernández, también habitante de la zona céntrica de la ciudad y que se surte de dicha toma clandestina expresó “lo más triste es que estos botellones de 5 litros no duran ni media mañana, a duras penas para bañarme mi hija y yo, para cocinar debo comprar botellones”, al tiempo que se preguntó cómo deben hacer aquellas personas que no tienen el dinero para comprar el agua potable.

“Es injusta esta situación, ¿hasta cuándo piensan tenernos sin luz y agua?, ya el pueblo no puede más, está exhausto de este deterioro al cual nos han llevado nuestros gobernantes”, opinó un habitante de la zona.

A kilómetros, en el sector Sierra Maestra, perteneciente a la zona sur, Jacqueline Cubillán hace el mismo procedimiento que Deisy y Nelly, a las 08:00 horas de la mañana empieza su “calvario” en un surtidor donde Alexis Pirela decidió regalarle agua a la comunidad ante el desespero de muchos.

Él tiene un pozo subterráneo que se llena diariamente. “No podía dejar que esa agua se desperdiciara, ante la tortura de las personas que no tienen el vital líquido ni para tomar agua decidí regalarla”, explicó.

El surtidor donde se hacen colas kilométricas, abre sus puertas a las 08:00 horas de la mañana y cierra a las 08:00 de la noche

“La última vez que llegó el agua fue hace 22 días y solo la dejaron durante dos días. Si no fuera por Alexis no sé qué sería de nosotros, espero que Dios derrame bendiciones sobre él. Es horrible, vivo en la otra cuadra y son más de 5 viajes diarios que tengo que hacer para solo llenar una pipa; me duele mucho la columna”, manifestó Jacqueline.

Hay que recordar que Hidrolago aseguró que para este miércoles el agua será surtida de Maracaibo, mientras Deisy, Nelly y Jacqueline deben por dos días más, seguir su rutina agotadora.

Sarai Intriago

Fotos: Xiomara Solano

Noticia al Día