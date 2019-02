Artistas cumpleañeros de hoy: Joaquín Cortés, Drew Barrymore, Ximena Navarrete y dos actrices porno

febrero 22, 2019 - 6:21 am

Joaquín Cortés nombre artístico de Joaquín Pedraja Reyes (Córdoba (España), 22 de febrero de 1969 (46 años), es un bailarin, coreógrafo, director y productor.

Comenzó sus estudios de danza en Madrid cuando tenía doce años.

Nace en Córdoba en 1969 en el seno de una familia gitana. Muy pronto se traslada a vivir a Madrid, donde a los doce años comienza sus estudios en la danza. A los catorces años de edad es admitido como miembro del Ballet Nacional de España. Joaquín Cortés viajó con esta compañía por muchas ciudades del mundo, bailando en teatros importantes como el Metropolitan Opera House de Nueva York y el Palacio de Congresos del Kremlin de Moscú.A los dieciséis años asciende a la categoría de solista y durante los próximos tres años actuará como primer bailarín. Con esta compañía viajará por todo el mundo.

Drew Blythe Barrymore (22 de febrero de 1975) es una actriz de cine y televisión, modelo y productora estadounidense. Barrymore saltó a la fama con su papel en la película E.T., el extraterrestre (1982). Posteriormente, Barrymore actuó en películas como Batman Forever (1995) Scream (1996), The Wedding Singer (1998), Never Been Kissed (1999) y Los ángeles de Charlie (2000), que la hicieron merecedora de varios premios y ganó el reconocimiento mundial.

Después de una infancia turbulenta, que estuvo marcada por las drogas y el abuso de alcohol y dos estancias en rehabilitación, Barrymore escribió en 1990 la autobiografía, Little Girl Lost. Ella tuvo éxito en la transición de niña estrella a actriz adulta con una serie de películas, incluyendo Bad Girls, Boys on the Side, y Everyone Says I Love You. Posteriormente, se estableció ella misma en comedias románticas como The Wedding Singer y Lucky You.

En 1995, ella y su socia Nancy Juvonen formaron la compañía de producción Flower Films, con su primera producción Never Been Kissed (1999). Flower Films ha llegado a producir Los ángeles de Charlie (2000), 50 First Dates (2004), Music and Lyrics (2007), así como la película de culto Donnie Darko. Recientemente, Barrymore ha actuado en He’s Just Not That Into You, Grey Gardens y Everybody’s Fine (2009). Barrymore apareció en la portada de la edición de la revista People como una de las 100 más hermosas.

Barrymore fue nombrada Embajadora contra el Hambre en el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA). Desde entonces ha donado más de $ 1 millón de dólares para el programa.[cita requerida] En 2007, se convirtió en modelo y portavoz de la cosmética CoverGirl, JCG Models y Gucci.

Ximena Navarrete Rosete (Guadalajara, Jalisco, 22 de febrero de 1988) es una modelo y actriz mexicana, ganadora de los títulos Nuestra Belleza Jalisco 2009, Nuestra Belleza México 2009 y Miss Universo 2010.

Jenna Haze (Fullerton, California, 22 de febrero de 1982) es una actriz pornográfica estadounidense.1 Entró en la industria pornográfica en 2001, a la edad de 19 años. Firmó un contrato de exclusividad con la compañía Jill Kelly Productions entre los años 2002 y 2005. Durante la mayor parte de su tiempo en dicha productora, realizó solamente escenas con mujeres, por lealtad a su entonces novio, un camarógrafo de la industria pornográfica. Volvió a rodar escenas con hombres en la galardonada película Jenna Haze Darkside, producida por Jules Jordan en 2006.

Penny Flame (nacida el 22 de febrero de 1983 en Aurora, Colorado) es una modelo, directora de cine y ex-actriz porno estadounidense. Ha rodado cerca de 300 películas y tiene 6 Premios AVN en su haber. A partir de 2009, alejada ya del cine porno ha participado en varios programas de telerealidad emitidos por la televisión norteamericana. En ellos utiliza el nombre de Jennifer Ketcham, su nombre real.

