Arreaza: "La ONU y la Cruz Roja se han negado a la ayuda humanitaria"

febrero 22, 2019 - 1:08 pm

El canciller de la República, Jorge Arreaza, aseguró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Cruz Roja “se han negado a etiquetar la operación propagandística en la frontera venezolana como ayuda humanitaria”.

“El desprecio de los UK´s (Reino Unido) es escandaloso”, agregó”.

Esto en relación a las declaraciones del político británico del partido Conservador y miembro del parlamento del Reino Unido, Jeremy Hunt, donde expresó “Maduro cierra fronteras a la ayuda humanitaria mientras que los venezolanos inocentes sufren es repugnante y totalmente inaceptable. El bloqueo de cualquier ayuda es inhumano, debe permitirse. Los venezolanos han sufrido suficiente”.

Both the United Nations and the Red Cross have refused to label the propaganda operation at the Venezuelan border as "humanitarian aid". The UK's disregard for international law is outrageous. https://t.co/IDPK7u3ExM

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 22, 2019