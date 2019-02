Ariana Grande rompe récord musical en ‘Billboard Hot 100’, principal cartelera estadounidense

febrero 19, 2019 - 4:50 pm

La cantante y actriz Ariana Grande se convirtió en la primera solista que ocupa los primeros tres lugares de la ‘Billboard Hot 100’, cartelera musical más importante de Estados Unidos.

El éxito de la intérprete no se detiene, y en esta oportunidad los tres sencillos pertenecientes a su quinto álbum de estudio, lideran la cartelera semanal de la revista Billboard. En primer lugar ‘7 Rings’, seguido de ‘Break up with your girlfriend, I’m bored’, mientras que ‘Thank U, Next’ cierra el top 3, el nombre de este último tema también es el título de su más reciente álbum, el cual estrenó el pasado 8 de febrero.

“No puedo creer que esto sea verdad, gracias a ustedes por hacer historia hoy, y por hacerme sentir amada”, fueron las palabras de agradecimiento por parte de la cantante hacia sus fans, a través de Twitter.

La última vez que sucedió un récord similar en la Billboard Hot 100 fue en abril del año 1964, cuando la banda británica ‘The Beatles’ ocupó los cinco primeros lugares de esta lista.

A escasos 6 meses del lanzamiento del álbum ‘Sweetener’ en agosto del 2018, Grande se precipitó a estrenar otro álbum hace dos semanas, luego de la promoción que venía realizando desde noviembre del pasado año cuando estrenó el primer sencillo ‘Thank U, Next’, como una dedicatoria para todos sus ex novios, en especial Pete Davidson, con quien recién había roto su compromiso.

De momento Ariana Grande se prepara para regresar a los escenarios en su tercera gira mundial, luego del atentado que ocurrió en la ciudad de Londres durante el ‘Dangerous Woman Tour’, suceso que dejó más de 20 personas fallecidas y que conmovió a la cantante durante un par de meses.

Jorge Fernández / Pasante

Noticia al Día