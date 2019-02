Ayuda humanitaria no se usará como control social

febrero 9, 2019 - 4:19 pm

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Gaby Arellano, desde la frontera colombo-venezolana dijo que con la ayuda humanitaria se está generando un apoyo en la población y no una confrontación.

Arellano además indicó que el Gobierno de Juan Guaidó “no quiere partir brazos, sino estrechar abrazos”, y es por ello que asegura que en el puente Tienditas ahora proclamado “La Unidad”, sirve como “encuentro del amor, de la familia y se convertirá en el símbolo de la paz“.

Por su parte aseveró que siguen haciendo los trabajos pertinentes para continuar con las fases de acopio de los insumos y alimentos recibidos y, de manera paralela, se está realizando el censo de los sectores más vulnerables.

Aclaró que aun no ha llegado ningún tipo de ayuda humanitaria al país, y que en cuanto ingrese, “los más contentos serán los miembros de las fuerzas armadas venezolana”, añadió.

“Nosotros no vamos a pedir un carnet y tampoco las personas serán humilladas. Es una ayuda humanitaria para los venezolanos que no tienen que comer y no habrá ninguna distinción ni siquiera para determinar si es venezolano o no porque en nuestro territorio también hay colombianos, ecuatorianos, todo ese pueblo que se muere de hambre por culpa de un usurpador”, ratificó.

A su vez mencionó que Maduro “ha usado la bolsa Clap como control social mientras que el gobierno del presidente Juan Guaidó, dará esa ayuda humanitaria como símbolo de libertad“.

