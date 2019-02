Así es la segunda despedida de un venezolano en el exterior

febrero 28, 2019 - 4:41 pm

“Puede que, estando lejos, no estés bien, y uno nunca va a llamar para sumar problemas, uno siempre va a decir que todo está bien y puedes no estarlo, tú puedes ni siquiera comer y nadie se va a enterar, quienes se quedan en Venezuela siempre te van a ver como un factor esperanza”

Indistintamente del tiempo y la distancia los lazos de amor entre los familiares y amigos permanecen intactos, así como lo abrazos que quedan en pausa esperando tener ese acercamiento que los unifique. Así es la realidad de quienes por alguna razón o diversos motivos se vieron obligados a meter toda una vida en una maleta y arrastrarla por la obra de Cruz Diez o sobre el asfalto de las carreteras frías de toda la Cordillera Andina para detenerse en un nuevo lugar. Uno lejos, con la peor bofetada de todas las pruebas de supervivencia: en soledad.

Así es la historia de Lionelis Balzán, una zuliana que en el 2017 dejó una cama vacía, un espacio en la mesa y un centenar de lágrimas en un aeropuerto, pero que está de paso nuevamente en su casa, en su espacio y en los brazos de sus padres. Ella, le cuenta a Noticia al Día el desgarrador duelo que se vive a la distancia.

“Hace dos años me fui, esta es mi primera visita, lo primordial era mi familia, además que extrañaba todo, mi país, la comida, los sitios, mis amigos, la añoranza te trae de vuelta, desde el día que te vas ya quieres regresar”, dijo Balzan.

Agregó que el punto más fuerte se hace al arribar. Las luces, las calles, la gente, el aire y hasta el pulso se hace distinto, desconocido. El dolor en cada sentimiento se hace insoportable y a ese mismo duelo tiene a edificarte del miedo, pero sobre todo de las inmediatas ganas de volver.

“Cuando uno se baja del avión, ahí es donde está el punto porque los sentimientos son múltiples y encontrados, en mi caso ya cuando faltaba una hora para llegar comencé a llorar pues me quería regresar y pensé que era una mala decisión, sin embargo lo afronté, en vez de salir a conocer el lugar yo lo único que hice fue llorar y quedarme dormida hasta el otro día. Pese a que en muchos casos son los amigos quienes te reciben sientes que no tienes nada, porque nada te pertenece, nadie te conoce, es como si fueses nadie, todo es nuevo, desde lo olores, los colores, todo cambia. Dentro de ti sientes como un duelo, como si alguien se hubiera muerto y en realidad nadie ha muerto, esos son muchos días de lucha con uno mismo. Pasé dos meses que no quería comer, menos arreglarme o maquillarme hasta que un día me dije: ‘¿Qué es lo que estoy haciendo?’. Luego vi la realidad y comencé a afrontarla”, manifestó Balzán.

Bendición de las madres

En el proceso de adaptación muchas cosas comienzan a hacer falta y se antojan necesarias para seguir adelante, entre ellas la bendición de una madre a su hija, que no viene acompañada de un beso en la frente ni tampoco de un grito desde la cocina, el migrante tiene que pedirla internamente o al viento sin saber si llegará en el momento justo.

“Yo siempre antes de salir me encomiendo a Dios, a la Virgen y le pedía la bendición a mi mamá como si ella estuviera presente porque es una costumbre y una de las cosas que más extrañaba, algunas veces que conversé con ella me contó que cada vez que se levantaba me echaba la bendición como si yo estuviera y pues era muy cómico porque cuando me lo comentó yo le pedía la bendición internamente antes de salir y aun lo hago. De hecho hace poco llegando al lugar donde vivo, un muchacho abrió la puerta de su apartamento y pidió la bendición, y desde adentro le contestaron el Dios te bendiga, es cuando te das cuenta que además del acento esas son cosas del venezolano que uno nunca lo pierde”, dijo entre risas.

De Chile a Venezuela con escala en la ansiedad

Dos años después muchas cosas cambiaron en su vida, los chilenos ya saben que ella es venezolana. La han recibido, acogido e impulsado a la lucha de conseguir el norte que la obligó a irse y que ya está presente. Tiene ya un techo bajo el cual dormir, ropa con la cual cubrirse de las temperaturas y un trabajo al cual asistir, pero lo más importante no está a pocas calles, sino a varias horas o días, porque su motor principal sigue al norte del sur, por lo que ansiedad por volver a ver a los suyos es necesaria y es cuando se acentúan aún más los sacrificios.

“Si se va o es de visita uno siempre esta con el entusiasmo de poder venir, pero para poder salir es bastante difícil como en todos los países uno debe tener un mínimo para obtener vacaciones y además conseguirlas el otro problema es poder conseguir el dinero, porque lo puedes tener en el momento así como haber vivido cierta cantidad de cosas que no te permitió ahorrar no es suficiente para poder comprar el pasaje y traer el dinero para poder estar acá tanto tiempo y seguir ayudando a la familia, el corazón siempre está preparado para volver a casa, solo debes prepararte económicamente y tener todo organizado”, aseguró.

Estar, pero sin estarlo

Lejos de casa la defensa debe ser individual, así como los pasos, los días, las alegrías y las tristezas. Cualquier mínimo problema puede ser una gran cuesta arriba si no se está cerca de la familia, y así, le pasó a ella.

“Cuando te tocan la puerta los problemas, que pueden ser diversos es mucho más difícil porque tienes a tus familiares lejos y tú no vas a llamar a tu familia para decirles que tienes problemas, porque ya no les puedes sumar más a los que ya tienen ellos. Yo nunca quise contarle los problemas a mi mamá y mucho menos cuando le diagnosticaron cáncer fue otro problema más, en el sentido de lo familiar me quería venir de una vez para acompañarla, pero mis otros familiares me pedían que me quedara que desde allá podía ayudar más enviando los medicamentos y ayudar para hacerle los examen, porque estando adentro no se encuentran. Tú, puede que, estando lejos, no estés bien, y uno nunca va a llamar para sumar problemas, uno siempre va a decir que todo está bien y puedes no estarlo, tú puedes ni siquiera comer y nadie se va a enterar, porque estás solo y no sabes que va a ocurrir, además que quienes se quedan en Venezuela siempre te van a ver como un factor esperanza”, confesó.

El sacrificio de los venezolanos en el exterior

Esta zuliana confesó que muchos de los venezolanos en el exterior disminuyen la compra de los alimentos y hacen comidas muy limitadas para poder ayudar a sus familias y además ahorrar para regresar así sea por unos días. Planear el regreso lleva tiempo, pues obtener unas vacaciones puede llegar a ser un poco lento y durante ese proceso se debe ahorrar lo suficiente para poder adquirir pasajes y mantenerse durante la estadía en Venezuela.

“El viaje se hace más largo cuando vas a volver, se me hizo la semana eterna, compré el pasaje una semana antes, porque no lo tenía previsto y se me hizo horrible, contaba hasta los segundos. Y al llegar aquí lo único que quería era salir corriendo y llegar a abrazar a mis papás, cuando llegas al otro país el tiempo se detiene. Se contienen tantas cosas que compartir, tantos cumpleaños, tantas fechas especiales y problemas como el que pasó con mi mama, es como reconstruir cada parte de ti, es ese abrazo que estabas esperando para sentirte de nuevo vivo, ese llanto, ese abrazo es como ir y venir de la guerra, porque vienes lleno de heridas, vienes lleno de muchas cosas, eres una persona diferente y más fuerte, porque viviste el dolor de cerca y lejos de la familia, porque cuando te toca empezar desde cero, te toca callar, aguantar desprecios, necesidades, pero te toca callar y sonreír porque estas empezando desde cero y no en tu tierra”, dijo con la voz cortada.

La segunda despedida

Las horas en compañía de su familia se comenzaron a agotar, los días fueron como un reloj de arena solo que ella sería la única en atravesar el diminuto espacio. Un cronometro de tristeza se activa y anunciaba el poco tiempo, como si los abrazos y el querer estar en familia de repente entrara en un coma inducido.

“No lo quiero ni pensar, mi mamá todos los días me hace el conteo regresivo y estoy sintiendo lo mismo que la primera vez que me fui, y ahora es mucho más fuerte porque ya sabes lo que se siente sobre todo cuando llegas a ese país con tu maleta, tratando de dejar los sentimiento atrás ya sabes lo que vas a enfrentar porque de nuevo no sabes cuándo vas a volver, te vas a despedir y no sabes cuándo verás a tus papas, uno está lleno de fe, pero sabemos que nada está asegurado”, dijo Balzán.

Recomendaciones para un migrante

Para irse de Venezuela indistintamente al lugar que sea recomendó prepararse psicológicamente, porque es prioritario estarlo, ya que estar consciente de lo que se viene le da más fuerza al migrante.

“Esto te va a preparar para ser más fuerte, y puedes tener las oportunidades de frente, pero debes estar muy atento a esas posibilidades. Y sobre todo tener tolerancia e insertarse lo más rápido posible dentro de esta nueva sociedad, porque si te aíslas se te complica todo, así que lo mejor es estar tranquilo”, finalizó.

Hace apenas unos días de la entrevista llegó a Chile, quiere regresar de nuevo, por lo que ya comenzó el viacrucis para ahorrar y estar de nuevo cerca de los suyos.

Luis Fernando Herrera

Fotos: Mysol Fuentes

Arte: Jairo García

Noticia al Día