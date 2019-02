AN autoriza a Guaidó para designar una junta de administración de Pdvsa

febrero 6, 2019 - 6:00 am

La Asamblea Nacional (AN) autorizó este martes al presidente interino Juan Guaidó para designar una junta de administración de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que también nombrará a una nueva directiva de Citgo.

“Ante los riesgos en que se hallan Pdvsa y sus filiales como resultado de la usurpación (…) y mientras persiste tal situación, el presidente encargado de la República, bajo el control autorizatorio de la Asamblea Nacional y en el marco de la aplicación del artículo 333 de la Constitución, designará la Junta de Administración ad-hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) (…) para que ejerza los derechos que corresponden a Pdvsa como accionista de PDV Holding, Inc.”, señala el artículo 34 del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución, aprobado en la sesión ordinaria de este martes de la AN.

Los legisladores establecieron los principios que regirán estas atribuciones y según estos, junta administradora “podrá estar compuesta por personas domiciliadas en el exterior y tendrá las atribuciones correspondientes a

la asamblea de accionista y a la junta directiva de Pdvsa, a los fines de realizar todas las actuaciones necesarias para designar la junta directiva de PDV Holding, Inc., en representación de Pdvsa como accionista de esa sociedad”.

Agrega que “los nuevos directores de PDV Holding, Inc., procederán a realizar todas las actuaciones necesarias a los fines de designar a lasnuevas juntas directivas de las filiales de esa empresa, incluyendo a Citgo Petroleum Corporation”.

“La presente disposición transitoria prevalecerá sobre cualesquiera otras normas aplicables y orientará la interpretación de cualesquiera otras formalidades requeridas en el ordenamiento jurídico venezolano y en documentos corporativos, a los fines de ejercer la representación de Pdvsa como accionista de PDV Holding, Inc”, señala otro de los principios.

Se detalla que “los nuevos directores de PDV Holding, Inc. y sus filiales garantizarán la autonomía funcional de esas empresas y en particular de Pdvsa. En consecuencia de lo anterior: a) La gestión autónoma del giro comercial de PDV Holding, Inc. y sus filiales responderá a criterios de eficiencia comercial, dejando a salvo los mecanismos de control y rendición de cuenta que ejerza la Asamblea Nacional en el marco de sus atribuciones, y los demás mecanismos de control aplicables. b) PDV Holding, Inc. y sus filiales no tendrán relación alguna con quienes hoy usurpan la Presidencia de la República. Mientras persiste tal situación de usurpación, PDV Holding, Inc. y sus filiales no realizarán ningún pago o aporte patrimonial a Pdvsa”.

Banca y Negocios/Noticia al Día