Allen demanda Amazon Studios por no estrenar su último film

febrero 8, 2019 - 12:00 pm

Woody Allen ha demandado a Amazon Studios y le pide 60 millones de euros por no estrenar su último filme y romper el acuerdo que el cineasta había suscrito con la productora para realizar tres películas más, según publica la revista especializada Variety.

El director sostiene que Amazon le ha dañado tanto por no cumplir el pacto como por no lanzar A Rainy Day in New York a pesar de que la terminó hace seis meses.

“Amazon ha intentado justificarse con referencias la acusación sin fundamentos de una joven de 25 años contra el señor Allen pero esta ya era conocida por Amazon (y por el público) antes de firmar el acuerdo para cuatro películas.

Allen se encuentra permanentemente expuesto a diversas acusaciones en Hollywood, pero muchas de ellas no terminan de concretarse ante la ley. Esta vez el afectado ha sido el cineasta puesto que aparentemente la productora Amazon se niega a lanzar la obra de Woody titulada Rainy Day in New York

“Simplemente, no hay una razón legitima por parte de Amazon para renegar de sus promesas”, agrega el documento. La agencia Reuters sostiene que, de momento, la empresa no ha respondido a la demanda de Allen, presentada ante el tribunal del distrito de Manhattan.

Noticia al Día / Vania Vásquez