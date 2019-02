Alerta con “El Monstruo de La Matancera”: Bajo engaños violó a un joven

febrero 23, 2019 - 4:03 pm

Sigilosamente se acercó a la ventana del cuarto donde descansaba el joven con Síndrome de Down. “El Monstruo de La Matancera” tocó dos veces el ventanal de la casa donde habita el muchacho y a través de los cristales ofreció al joven un plato de comida que luego de degustarlo bajo engaños y premeditación pasó a ser víctima de abuso sexual continuado, indicaron parientes del agraviado al equipo reporteril de Noticia al Día.

El dantesco abuso ocurrió en el sector La Matancera, Circunvalación número 2 en Maracaibo. Allí, Jesús Ramón González, de 59 años de edad, señalado por el presunto abuso, aprovechó una desolada tarde para poner sus garras sobre Kelvin Gregorio Gil Vergara, de 29 años de edad.

El ahora conocido como “El Monstruo de La Matancera”, aparentemente tomó por un brazo al joven, lo sacó de la pieza donde habita junto a su hermano, cuñada y dos sobrinos, lo llevó a la casa principal del terreno, donde Kelvin habita desde hace dos años.

Hernán Gil, hermano del afectado, junto a su esposa Melitza Sandrea, informaron que la aberración fue descubierta hace tres días, cuando le pedían al joven que se fuera a bañar y se hiciera el aseo personal. “Ya Ramón me afeitó”, sería una de las respuestas que inquietó a los parientes del joven con condición especial.

Ante esta confesión, la fémina de la familia se dispuso a conversar con Kelvin, quien en medio del relato confesó todo. Sandra escuchó lo que nunca se imaginó: “Él me dio de comer, me dijo que me bañara, me afeitó, y luego me acostó en la cama…”, apuntó la mujer, quien con rabia e impotencia explicaba los abusos que describió Kelvin.

De inmediato, los parientes acudieron a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), donde los investigadores atendieron el caso. El agraviado fue evaluado por psicólogos, quienes solicitaron la realización de un examen forense, donde el resultado sobre la violación dio positivo con grado de continuidad, dijeron los familiares.

Según los parientes de Kelvin, los resultados médicos arrojaron que el joven fue abusado en al menos dos oportunidades. Los familiares presumen que el violador cometió el acto en medio de un descuido de ellos, y en una borrachera de las que siempre está acostumbrado González.

Uniformados de la policía científica se trasladaron a la casa donde ocurrió la violación, pero el señalado huyó junto a su madre. La casa se avista desolada, empolvada y sin electrodomésticos. Los detectives a cargo de caso señalaron a los parientes que no descansarán hasta que atrapen al señalado por este repudiable hecho.

Los esposos que se encargaron de la crianza de Kelvin desde el fallecimiento de sus padres, aseguraron que por denunciar el caso, una sobrina abogada del sindicado los llamó para amenazarlos. “Nos dijo que nos marchemos de la casa y del local que tenemos alquilado. Nos advirtió que de no hacerlo nos sacarán a la fuerza de aquí”, apuntó la fémina.

Noticia al Día

Fotos: Carlos Robertson