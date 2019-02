Alcaldía de Maracaibo detectó introducción de medicamentos colombianos en la clínica La Sagrada Familia

febrero 6, 2019 - 5:08 pm

Con el firme propósito de garantizar el sano desarrollo económico y cumplimiento de las normativas municipales en la ciudad, la Alcaldía de Maracaibo, realizó una inspección regular, en el cual se detectaron diversas actividades ilícitas en el Centro Clínico La Sagrada Familia, ubicado en la prolongación Amparo, Las Lomas, parroquia Raúl Leoni.

El equipo multidisciplinario del ayuntamiento, liderado por el síndico procurador, Joon Labarca, encontró en el lugar evasión de impuestos, violación de la ley de control sanitario, incumplimiento de la ordenanza de protección civil, violación de la prohibición de contraloría sanitaria con respecto al uso de medicamentos, entre otras faltas.

En este sentido Labarca, informó que en el Centro Clínico La Sagrada Familia, se hallaron diversas violaciones de ley, pero la más delicada de todas es el contrabando de introducción de medicamentos colombianos.

“La farmacia no cumple con las normas de salubridad de una farmacia interna y violaron la prohibición de contraloría sanitaria, que indica que no pueden usar medicamento que no sean de distribución nacional… ellos tenían medicamentos colombianos, de uso institucional para Colombia, además de no contar con manifiestos de importación, por lo que se observa un contrabando de introducción de medicamentos”, sentenció Labarca.

Afirmó que la clínica, además, tiene una mora por más de dos años con los tributos municipales, “Nos enteramos que la clínica tenía una práctica con la antigua gestión municipal para pagar los tributos… ellos la llaman ‘cruce de cuenta’… al parecer era un pago que no llegaba nunca a las arcas de la Alcaldía de Maracaibo y se realizaba fuera del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat)”, añadió Labarca.

Asimismo, Labarca agregó que existen tres figuras jurídicas dentro de la clínica que no pagan impuestos, entre ellos la aseguradora Salud Vital y dos restaurantes que prestan el servicio, además no se cuentan con las medidas de salubridad en el quirófano, pues se encontró en ese espacio bolsas y cestas de basura en descomposición.

