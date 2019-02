Agencia de Asistencia Estadounidense: “No es el primer envío de ayuda humanitaria y no es el último”

febrero 16, 2019 - 5:10 pm

Mark Green, director de la Agencia de Asistencia Estadounidense, Usaid por sus siglas en inglés, expuso que el cargamento de ayuda humanitaria que lllegó a Cúcuta, Colombia, para Venezuela, no es el primero, y tampoco será el último.

“Este no es el primer envío que llega de Estados Unidos, pero no es el último. No solo se han recibido envíos de Estados Unidos sino de otros países que están interesados en la ayuda”, señaló.

Indicó que hasta el momento, han enviado aproximadamente 70 toneladas de ayuda humanitaria, esto ante la solicitud de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, quien se juramento como presidente interino de Venezuela.

Sostuvo que se reunió con el presidente colombiano, Iván Duque, y que acordaron cooperar de forma continua para ayudar al pueblo venezolano.

Pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que permitan el ingreso de los medicamentos y alimentos enviados.

Agencias