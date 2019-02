Riccardo Cocciante con 73 años hoy, todavía persigue a una "Bella sin alma"

febrero 20, 2019 - 4:20 pm

Riccardo Cocciante (n. en Saigón –actual Ciudad Ho Chi Minh–, Indochina francesa –actual Vietnam–, el 20 de febrero de 1946) es un cantante y compositor italo-francés. Hijo de madre francesa y padre italiano, emigra a los doce años con su familia a Roma y es allí donde se forma artísticamente, pero manteniendo su doble nacionalidad ítalofrancesa. Ha vivido durante largas temporadas en Estados Unidos y Francia.

En 1991 ganó el Festival de San Remo con Se stiamo insieme. Ha grabado varios duetos: Entre ellos, destacan Mina y la cantante española Mónica Naranjo, con la que graba en 1995 la canción Sobre tu piel.

Es autor del musical Notre Dame de París (basado en la famosa novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París. Este musical ha sido adaptado en varios países y en varios idiomas, teniendo una gran aceptación. Se ha adaptado en Francia, España e incluso en Rusia. Una de las canciones de este musical, Vivir, compuesta por Cocciante, fue versionada en inglés por Céline Dion (Live for the one I love) e incluida en el disco de ésta: All the way a decade of song.

En 2013 es uno de los cuatro coaches de la edición italiana de la voz.

