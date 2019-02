A 205 años de La batalla de Ospino

febrero 2, 2019 - 5:50 am

La Batalla de Ospino fue un enfrentamiento militar librado en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela, más específicamente durante la campaña de Barinas, entre las fuerzas patriotas al mando del general Rafael Urdaneta y las realistas al mando del caudillo José Antonio Yáñez. El combate terminó con la derrota de los realistas y la muerte de su comandante.

Batalla de Ospino y Muerte de Yanez

Algunos historiadores no mencionan este combate, A pesar de que no fué de gran magnitud, tuvo sin embargo mucha importancia para la Revolución, porque en él murió de un balazo uno de los militares realistas más activos y valientes, Jefe de Caballería apureña, muy conocedor de los Llanos D. José Yánez.Según Boletín Oficial, dado en el Cuartel General republicano, en Valencia, el 17 de febrero de 1814, y publicado en la Gaceta de Caracas, editada entonces por los republicanos, el combate fué el 2 de dicho mes. Dice así este documento:”El 2 del corriente se presentó delante de la villa de Ospino el Teniente Coronel Gogorza, con trescientos infantes y cien caballos, para auxiliar los doscientos hombres del Batallón de Barlovento, que al mando del capitán José María Rodríguez sostenían la plaza, sitiada desde el día primero por el canario Yánez, ala cabeza de doscientos fusileros y setecientos caballos. Un combate sangriento se empeñó entre amboscuerpos; pero al cabo de una hora fué derrotado completamente el enemigo, con pérdida de la mayor parte de su gente, y entre ellos el mismo Yánez. La guarnición coadyuvó al suceso con una salida que hizo contra el enemigo. El pueblo de Ospino, lleno de furor al contemplar el cadáver de este tirano, se reunió y pidió al Jefe de las tropas de la República que se le hiciese cuartos, colocándose su cabeza en la capital de Barinas, un brazo en la ciudad de Guanare, otro en la de Guasdualito, una pierna en Nutrias y la otra en el campo de batalla, como se ha verificado. Lo que comunica de oficio el General de Occidente”.Antecedentes Los realistas Yánez, Puig y Ramos se unieron en Apure y salieron hacia Barinas para tomar esta plaza.”El General Urdaneta, como jefe de Occidente, tuvo aviso del sitio de Barinas después que había salido de Barquisimeto con dirección a Coro y batido en Baragua 500 hombres de Reyez Vargas; pero siendo aquella ocurrencia de grande importancia y trascendencia, suspendió sus operaciones para acudir al socorro de la plaza sitiada, y al efecto se dirigió a Guanare con 200 hombres y una escolta de caballería,aunque su celeridad fué infructuosa, porque al llegar al paso del río de la Portuguesa supo la pérdida absoluta de Barinas. A pesar de esta noticia, se adelantó para cerciorarse de la verdad, pero tuvo que retirarse a Ospino, a vista de Yánez, que ya era dueño de Guanare y tenía fuerzas suficientes para destruirlo, por lo que dejó en Ospino su pequeña columna a cargo del impertérrito Comandante José M.Rodríguez, con órdenes de conservar la villa a toda costa, mientras volvía con tropas de auxilio que marchó a sacar de Barquisimeto. No fué posible a Urdaneta volver con los auxilios ofrecidos a Rodríguez por haber enfermado, pero envió al Comandante Manuel Gogorza, con 300 hombres y órdenes de reunírsele a viva fuerza, y así se verificó, porque, aunque al avistarlo el enemigo lo cargó con doscolumnas de caballería, los sitiados de Ospino hicieron una salida oportuna en favor de Gogorza, ydespués de un corto tiroteo, fué arrollada la línea, por haber caído Yánez muerto de un balazo, el 2 defebrero, ocurrencia que produjo el desaliento de sus tropas, que se retiraron a Guanare, recayendo elmando en el Comandante don Sebastián de la Caldazada”.Yánez estaba considerado hasta por su mismos adversarios como uno de los jefes realistas más activos yvalientes, a lo que se agrega que su ejército preferentemente se componía de caballería llanera. Por ello no es aventurado decir que a no ser por la bala que le quitó la vida, quizá hubiera dado que hacer a los republicanos, sobre todo al surgir Boves.

Wikipedia-https://es.scribd.com