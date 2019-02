12 datos claves que debes conocer sobre el ‘Venezuela Aid Live’

febrero 21, 2019 - 10:10 am

Este viernes 22 de febrero se realizará en la ciudad de Cúcuta Colombia el megaconcierto ‘Venezuela Aid Live’, donde se espera recaudar fondos para atender la crisis humanitaria.

Durante una entrevista para CNN, el empresario británico Richard Branson aseguró que el evento no está financiado por ningún gobierno y que todos los artistas se presentarán de forma gratuita, con la esperanza de recaudar donaciones de las personas que lo vean a través de una transmisión en vivo por Internet.

Branson comentó que se espera que asistan hasta 500.000 personas al concierto, y además que los fondos que se logren recolectar, contribuirán a salvar vidas en Venezuela.

También afirmó que uno de los objetivos de este megaconcierto, es atraer la atención mundial sobre esta tragedia humanitaria.

Como nos encanta mantener informados a nuestros lectores, aquí te mostramos 12 datos claves sobre el Venezuela Aid Live:

1- Fecha, hora y lugar del concierto:

El concierto será el viernes 22 de febrero desde las 11:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, en Cúcuta, específicamente en el puente Tienditas, que une suelo venezolano con Colombia.

Los organizadores del evento han indicado que se podrá acceder desde las 6 de la mañana del mismo día.

The humanitarian crisis in Venezuela worsens every day. Join Venezuela Aid Live, support the cause to help the country’s suffering people https://t.co/0ARSI1GpBk pic.twitter.com/IIg8sxGlGh

— Richard Branson (@richardbranson) 15 de febrero de 2019