Vicepresidenta Delcy Rodríguez: “Los planes de la oposición parecen de Pinky y Cerebro”

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la república, manifestó que los planes de la oposición son “proyectos fracasados”, conducidos por Estados Unidos y Colombia.

Las palabras de la vicepresidenta fueron durante una entrevista con el periodista José Vicente Rangel, transmitida este domingo. Ante los cabildos abiertos y las manifestaciones de la Asamblea Nacional para hacer nuevas elecciones presidenciales por la declaratoria del Parlamento de usurpador para el presidente Nicolás Maduro, la funcionaria dijo que “los planes de la oposición parecen de Pinky y Cerebro, proyectos fracasados que llevan a sus seguidores al fracaso”.

Agregó que “la persistencia de esta oposición extremista no tiene futuro. A ellos no les queda otra cosa que estrellarse todos los días con esa pared que levantaron para no tener un diálogo político”.

Indicó que la “derecha extrema repite los mismos guiones” y que tiene a los mismos dirigentes, a quienes calificó de “lacayos”.

“Otro fracaso de la oposición es que no son una unión. Dejaron de ser una fuerza. Solo los une el odio por el socialismo, el odio a Chávez y el odio clasista hacía Nicolás Maduro””, expresó.

Señaló que “es vergonzoso” como según ella, los políticos de oposición del país, son “manejados por Colombia, “el imperio y el Cartel de Lima (refiriéndose al Grupo de Lima)”.

Planes del Gobierno

Apuntó que lo que viene para Venezuela es un futuro con cuatro objetivos: Mejoras económicas, preservar el proyecto social del Plan de la Patria, el desarrollo del país y vencer la corrupción.

Reiteró que el gobierno del presidente Nicolás Maduro siempre estará dispuesto a dialogar.

La FANB

Destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) renovó su juramento ante el presidente Nicolás Maduro como comandante en jefe.

Recalcó que a quienes intenten planes golpistas se les aplicarán los lineamientos jurídicos correspondientes.

