Venezolanos en Ecuador se esconden para no ser perseguidos

Un femicidio de ecuatoriana por parte de un venezolano en Ibarra ha desatado los ataques a migrantes en la zona

La noche de este sábado 19 de enero, en la ciudad de Ibarra, Ecuador, se conoció el fallecimiento de una de sus ciudadanas: Diana Carolina Ramírez Reyes. Su muerte se produjo tras fuertes heridas corto punzantes ocasionadas por parte de quien sería su pareja un venezolano de nombre Yorby Rafael Losada.

El hombre armado con un cuchillo mantuvo como rehén a la joven por más de una hora, alertando a los policías que la asesinaría si no lo dejaban escapar. Los uniformados lo acorralaron, pero fue insuficiente, pues el hombre la apuñalo varias veces a la altura del tórax.

La ministra del Interior, María Paula Romo, calificó lo ocurrido en Ibarra de “horror inaceptable” y afirmó que “la muerte de Diana debió ser evitada con el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional”. Además, anunció su decisión de cambiar a la gobernadora y jefe de la Policía y el envío inmediato de fuerzas especiales.

Lo ocurrido en Ibarra es un horror inaceptable, la muerte de Diana debió ser evitada con el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Hemos decidido el cambio de gobernadora y jefe de @PoliciaEcuador y el envío inmediato de fuerzas especiales. (1/3) — María Paula Romo (@mariapaularomo) 20 de enero de 2019

El caso ha llevado a convocatorias como un plantón que se realizó este domingo en Quito y otras dos marchas hoy lunes en la capital ecuatoriana y en Guayaquil en repudio a estos hechos.

“Venefobia”

El suceso ha provocado la indignación en redes sociales donde fueron colgadas imágenes del suceso. Muchos venezolanos se han pronunciado. Lamentan lo sucedido y envían a sus compatriotas en Ibarra palabras de aliento pues la persecución a venezolanos ya ha iniciado.

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, no guardó silencio ante el hecho y ordenó la creación de brigadas especiales para controlar la situación de venezolanos en las calles, lugares de trabajo y frontera.

“Les hemos abierto las puertas, pero no vamos a sacrificar la seguridad de nadie (…) He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera”, posteó el presidente Moreno en sus redes sociales.

“Vamos a hacer justicia”

El llamado del presidente ha estado paralelo al de un grupo de ecuatorianos en Ibarra, solo que ellos decidieron tomar la justicia por sus manos y así lo demuestran vídeos que circulan en redes sociales, como prueba de ello, en los que se ve a un grupo de ecuatorianos llegar hasta las residencias de venezolanos al unísono de “Asesinos. Regrésense a su país”.

Venezolanos se esconden para preservar su integridad

Ante la situación los venezolanos en Ecuador y en otros países del mundo han levantado la voz pidiendo el cese de los ataques.

“No estamos bien, no pude dormir durante toda la noche, vivo al sur de Ibarra y pensé por un momento que iban a llegar a matarnos. En todos lados están persiguiendo a los venezolanos, en la terminal, en las calles, todos han tenido que correr a refugiarse, no todos los ecuatorianos están en eso, algunos nos han brindado ayuda y protección porque saben que no todos somos iguales. Lamento la muerte de Diana, y también que por el error de uno, independientemente de la nacionalidad que tenga, tengamos que ser generalizados, eso que hizo el asesino no representa a Venezuela, los buenos somos más”, dijo Jesús Chacín, zuliano que emigró meses atrás a Ecuador.

Entre 2014 y 2018 ingresaron a Ecuador más de 1,2 millones de venezolanos, de acuerdo con la Cancillería, que ha otorgado unas 97 mil visas a peticionarios de esa nacionalidad.

Similitud de un femicidio

El lamentable hecho en Ibarra recordó el famoso secuestro ocurrido el 5 de abril de 1998 en Cúa, Miranda, cuando las fuerzas especiales venezolanas, lideradas por el entonces comisario Iván Simonovis, actuaron preservando la vida de una persona inocente.

El secuestro fue una toma de rehenes, cuando el joven de 18 años Héctor Duarte intentó asaltar una panadería con una pistola. Después de que el robo fuese frustrado por la policía municipal y de un breve enfrentamiento, Duarte tomó a una rehén, amenazando con matarla en el lugar.

El enfrentamiento y la toma de la rehén terminaron después de siete horas cuando un francotirador de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) de la PTJ le dispara a Duarte en la cabeza, matándolo instantáneamente y salvando a la rehén.

