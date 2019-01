Vecchio y Borges acuden a la Casa Blanca para tratar próximas acciones sobre Venezuela

View this post on Instagram

Preparando las reuniones de hoy. Estaremos en el Departamento de Estado, después en la Casa Blanca, donde @CarlosVecchio será recibido como nuevo encargado de Negocios ante #EEUU, y por último con los congresistas más importantes del Capitolio. ¡Vamos por la articulación final para el quiebre de la dictadura! #Venezuela