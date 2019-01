Una venezolana perdió el miedo y protestó contra Maduro en concentración oficialista: “Libertad por Venezuela, esto no es vida” (+Video)

enero 10, 2019 - 3:27 pm

¡Restea! Una mujer venezolana perdió el miedo y protestó en contra del presidente Nicolás Maduro durante una plena concentración oficialista en la avenida Baralt de Caracas.

Mientras el grupo marchaba en apoyo al Jefe de Estado por su juramentación para el segundo periodo, la fémina se acercó y comenzó a gritar sobre el por qué de la caminata, si en Venezuela muchos pasan hambre.

“Arvejas y más nada. Les dan tres harinas mensual y son como cinco personas en una casa. Vas al supermercado y no hay harina, y si hay, tenemos que hacer una cola de un kilómetro y cuando les toca el turno, les dicen que se acabó la harina”, vociferó.

Admitió que ella llegó a participar con su madre en las marchas del presidente Hugo Chávez, y que en ese entonces, se quedaban voluntariamente hasta la noche, pero que ahora, obligan a ir a las caminatas en respaldo al Gobierno.

“La gente se quedaba hasta las 10 de la noche marchando, ahora no, ahora les dicen mañana vas para la marcha a firmar asistencia y la semana que viene te damos tu caja (refiriéndose a la caja con comida Clap). Mueren callados y así se quedó todo”, exclamó.

La mujer no pudo contener las lágrimas cuando le preguntaron de qué se queja y cuáles son sus exigencias. Con la voz quebrada respondió “que Maduro se vaya, libertad por Venezuela, esto no es vida. Los niños no tienen, la gente no tiene, el dinero no alcanza”.

