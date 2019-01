Trump visitó la frontera: “México pagará por el muro, no digo que

enero 10, 2019 - 6:33 pm

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó el jueves a la ciudad de McAllen, en la frontera con México, donde volverá a presionar para erigir un muro entre ambos países, un día después de abandonar una reunión con los demócratas para poner fin al cierre parcial del gobierno federal.

Trump aseguró querer “un país seguro” antes de salir de la Casa Blanca con dirección a Texas.

El viaje a Texas del mandatario es otro escalón más para impulsar su plan de construir el muro, después de su primer discurso a la nación el martes y abandonar una reunión con los demócratas el miércoles.

Trump quiere 5.700 millones de dólares para erigir un muro que considera necesario para detener una crisis de crímenes violentos causada por la inseguridad en la frontera sur. Los demócratas aseguran que el muro no resuelve los problemas de inmigración y critican que es solo una treta política para satisfacer a las bases de derechas del presidente.

“México pagará por el muro, no digo que México me dará un cheque por veinte billones o diez billones, pero pagará” (a través del acuerdo de libre comercio), aseguró Trump sobre la que fue una de sus promesas de campaña.

Durante su visita a McAllen, en la que el mandatario lució una gorra color blanco que llevaba bordado el lema de su campaña electoral de 2016: “Make America great Again”, también asistirá a una reunión informativa sobre seguridad en la zona.

“Simplemente van adonde no hay seguridad y ni siquiera puede conocerse la diferencia entre México y Estados Unidos”, dijo en una reunión con oficiales de patrulla fronteriza.

“Tienen a mujeres atadas, con cinta adhesiva en la boca, cinta eléctrica”. “Si tuviéramos una barrera de cualquier tipo, una barrera poderosa, ya sea de acero o de concreto… los detendríamos”, dijo Trump.

El mandatario ha presionado al Congreso al negarse a firmar el presupuesto del gobierno federal, lo que derivó en el conocido como “shutdown”, por el que cientos de miles de funcionarios, incluidos controladores aéreos y miembros de la Guardia Costera, no han cobrado su salario en tres semanas.

Trump ha martilleado la amenaza de que, si los demócratas no ceden, declarará la emergencia nacional para concederse a sí mismo el poder de saltarse el voto del Congreso.

“Si no llegamos a un acuerdo, creo que me sorprendería” que no declare una emergencia nacional, afirmó.

Agencias