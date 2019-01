Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela

enero 23, 2019 - 2:16 pm

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Juan Guaidó como presidente oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

La información la dio a conocer la Casa Blanca mediante su cuenta oficial en la red social Twitter.

“El presidente Donald Trump ha reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como Presidente interino de Venezuela”.

Por su parte, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence agregó en su cuenta de Twitter que el presidente Trump anunció oficialmente que reconoce a Juan Guaidó como presidente Interino del país. “A Guaidó y a todos los venezolanos, América esta con ustedes y continuaremos estando hasta que la libertad sea restablecida”, dijo.

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK

