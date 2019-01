Trump: “México no está haciendo nada para detener la caravana de migrantes que se dirige a EE.UU.”

enero 19, 2019 - 10:59 am

“México no está haciendo nada para detener la caravana de migrantes, que ahora está completamente formada y se dirige a EE.UU. Detuvimos las dos últimas: muchos todavía están en México pero no pueden atravesar nuestro muro, pero se necesitan muchos agentes fronterizos si no hay muro. ¡No es fácil!”, tuiteó el presidente de EE.UU., Donald Trump en referencia al grupo de migrantes que partió esta semana de San Pedro Sula, Honduras.

La agrupación de más de 1.000 migrantes partió desde San Pedro Sula con la esperanza de escapar de los altos índices de pobreza y violencia de su país de origen. Este miércoles, los integrantes de la marcha rompieron el cerco policial y lograron cruzar a Guatemala sin presentar ninguna documentación oficial.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la Secretaría de Gobernación da seguimiento a la nueva caravana que avanza en Guatemala. Ratificó que su Gobierno busca garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Actualidad RT