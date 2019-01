Trump dice que la retirada de las tropas de EEUU en Siria se hará de forma “prudente”

enero 7, 2019 - 11:51 am

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que la retirada de las tropas desplegadas en Siria se hará a un “ritmo adecuado” y de manera “prudente”.

“¡Dejaremos (Siria) a un ritmo adecuado mientras que continuaremos luchando contra el Estado Islámico y haciendo todo lo que sea prudente y necesario!”, tuiteó el mandatario, que había sido objeto de críticas por haber dicho que el EI había desaparecido y que quería que las tropas estadounidenses se retiraran de Siria de inmediato.

The Failing New York Times has knowingly written a very inaccurate story on my intentions on Syria. No different from my original statements, we will be leaving at a proper pace while at the same time continuing to fight ISIS and doing all else that is prudent and necessary!…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de enero de 2019