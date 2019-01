Susan Boyle vuelve a cantar para la televisión

enero 11, 2019 - 10:07 am

La cantante británica Susan Boyle regresó a los escenarios a diez años de su emblemática presentación en el concurso Britain’s Got Talent, en donde quedó en segundo lugar.

Nuevamente persigue el sueño de alcanzar la victoria, esta vez en su filial norteamericana, America’s Got Talent.

AGT: The Champions es un especial en el que compiten ganadores y finalistas de ediciones anteriores, y que se estrenó esta semana en la televisión de Estados Unidos.

“Estoy emocionada de mostrarle a Simon (Cowell) todo lo que he crecido desde la última vez que lo vi”, dijo la cantante de 57 años.

Cowell, quien es uno de los jurados más representativos que ha tenido el programa, no ocultó su alegría tras escuchar nuevamente a Boyle, quien interpretó el tema Wild horses, mismo con el que concursó en la versión británica. “¿Sabes qué, Susan? No se me ocurre ningún otro concursante que represente más a este programa que tú, honestamente hablando (…) Eres tú. Cambiaste la vida de muchas personas y estoy absolutamente entusiasmado de que estés acá”, dijo.

Boyle saltó a la fama en 2009 cuando audicionó en el programa en medio de un público escéptico que al principio, tomó en tono de burla la presentación por su edad y apariencia. Sin embargo, tras una magistral interpretación de la canción I dreamed a dream de Los Miserables, tanto la audiencia como el jurado quedaron boquiabiertos, en lo que fue uno de los episodios más recordados de BGT.

Desde su repentino estrellato, la mujer, quien posee síndrome de Asperger, logró una nominación al Grammy y varios discos grabados. No obstante, debido al carácter introvertido de la artista, su carrera poco a poco se fue alejando del ojo público hasta ahora.

El Universal

Noticia al Día